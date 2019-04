Mandag kom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land.

I fjor la NVE ut et kart over 43 områder de skulle vurdere. Nå har direktoratet redusert dette til 13 områder, som de mener er mest egnet for vindkraft på land i Norge.

NVE understreker at forslaget ikke er en plan for hvor det skal bygges vindkraft i framtiden, men en vurdering av hvilke områder som egner seg best for vindkraft. Da vil søknader i disse områdene bli prioritert.

Rogaland egnet

Rogaland er ett av områdene som er spesielt egnet for mer vindkraft, ifølge utredningen. Da har det også blitt hensyn til vindressurser, nett og natur- og miljøhensyn, ifølge NVE.

Denne nye utredningen gjelder ikke de utbyggingene NVE allerede har gitt konsesjon til. Til nå er det gitt konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Rundt 10 TWh er i drift eller under utbygging. Så allerede med eksisterende planer vil vindkraftutbyggingen mer enn dobles på landsbasis de neste årene.

Kjetil Lund, direktør for NVE, skrev i Dagens Næringsliv mandag at det store antallet gitte konsesjoner «er isolert sett et argument for et roligere utbyggingstempo fremover. Muligheten for lønnsom vindkraft til havs om noen år er også et argument for en roligere utbygging av vindkraft på land.»

Men argumentene for vindkraft i Norge er også verdiskaping og klima, ifølge Lund.

Motstand

Men når vi nå bygger ut vindkraft i storstilt skala, er det ingenting som sikrer at dette samtidig skal komme oss alle til gode. Enkeltpersoner som har fått konsesjoner og solgt seg ut til utenlandske selskaper sitter med enorme personlige formuer. Norsk vindkraft er i tillegg nesten utelukkende eid av utenlandske investorer og pensjonsfond.

Både fylkesutvalget, fylkesrådmannen, friluftslivinteresserte, lokalpolitikere og vindkraftnaboer har følt seg overkjørte i flere saker av NVE og olje- og energidepartementet.

Både KrF, Høyre og Venstre i Rogaland har på fylkesårsmøtene vedtatt at de ønsker at bremsen blir satt på for nye vindkraftutbygginger i fylket.

Det er på tide at vi både ser på andre løsninger, som havvind, og vurderer om konsekvensene av denne storstilte utbygging kommer hele samfunnet og naturen til gode.

NVE bør også bli flinkere til å lytte til de som faktisk må leve med vindmøllene i sine vurderinger.