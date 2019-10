De små ting

Sola kommune skal leie 15 biler som skal brukes som tjenestebiler innenfor vanlig arbeidstid. Det er snakk om ti små hybridbiler, tre minibusser og to varebiler. Det nye rådhuset, hvor de første ansatte flytter inn i løpet av november, gjør det nemlig mulig å koordinere bilparken på en bedre måte. Utenom arbeidstid, etter klokka 16 på hverdager og hele helgen, kan innbyggerne leie seg en av bilene for en billig penge.

Inspirasjonen har kommunen hentet fra Halden. Haldenserne kan bli abonnenter for en hundrelapp i måneden, og leie seg en Leaf eller e-golf til 69 kroner timen. Er man ikke abonnent, betaler man ti kroner mer i timen. De større bilene har en litt høyere timepris.

I Sola har de ikke nok ladekapasitet til å kjøpe el-biler ennå, det blir hybridbiler og noen bensinbiler. Tanken er å spare solabuen for å kjøpe bil nummer to, samtidig som det også blir billigere for kommunen, som dermed kan leie bilene bare på dagtid.

Det er selvsagt en god ide. Og nei, det er ikke et svært klimatiltak, det kommer ikke til å syns når det er snakk om å få ned globale utslipp. Men slike små, enkle grep som gjør det mulig å leve litt billigere og enklere ved å tenke litt smartere, er til å bli i godt humør av.

For de siste hundre årene har byutvikling først og fremst handlet om å vokse, og om å gjøre plass til alle bilene vi trenger, både når de er i bruk, og når de står parkert. Det går an å tenke annerledes.

I Sola kan ordningen hjelpe folk til å klare seg uten bil nummer to, i byene våre kan utplasserte elsykler og elsparkesykler på sentrale steder, gjøre det lettere å komme seg rundt. Det er slett ikke sikkert det betyr at folk beveger seg mindre heller. Alternativet for mange hadde kanskje vært egen bil, ikke egne bein. Selvsagt må elsparkerne slutte å kjøre folk ned, selvsagt må det ordninger til så folk finner de der de forventer, og ikke snubler over dem der de slett ikke forventer de burde være.

Hva med bedre kollektivtilbud? Billigere? Klokere bygging så folk ikke trenger å flytte seg over store avstander bare for å gjøre dagens dont? Det også. Her er mye å gå på.

Men akkurat nå tar vi oss tid til å stoppe litt og heie på de små ting. Som ordningen i Sola. Billigere for alle, færre ting og utgifter å passe på, og enkelt å ta i bruk. Det er fint. Det er helt fint.