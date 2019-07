Aftenbladet: Donald Trump er verdens mektigste rasist

ERIN SCOTT / X06860

Ethvert menneske med en viss forståelse av historien bør la seg skremme av scenene som utspilte seg under et Trump-arrangement i byen Greenville i den amerikanske delstaten Nord-Carolina onsdag.

Presidenten i verdens mektigste land sto flirende på talerstolen mens tusenvis av mennesker ropte «send henne tilbake». Den de vil sende ut av landet, er medlem av Kongressen og amerikansk statsborger. Ilhan Omar er muslim og kom til USA som sjuåring, etter at foreldrene flyktet fra borgerkrigen i Somalia.

«Dit de kommer fra»

Tre dager tidligere presterte Trump på ny å sjokkere en hel verden med en serie av Twitter-meldinger myntet på fire ferske kongressmedlemmer fra Demokratene. Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley og Rashida Tlaib utgjør sammen med Omar Trumps utpekte hatobjekter.

Presidenten oppfordret de fire til å «dra tilbake dit de kommer fra», til tross for at tre av dem er født i USA. I Greenville forsterket han angrepene mot de fire, og beskyldte dem for å hate USA.

Trump ønsker å provosere fram en reaksjon som fører til at Demokratene samler seg rundt en kandidat som er det motsatte av alt han står for

Denne opptakten til den lange valgkampen fram mot presidentvalget i 2021 er illevarslende. Trump legger ikke lenger skjul på sin rasisme, han virker tvert imot oppsatt på virkelig å gni den inn. En meningsmåling foretatt etter søndagens Twitter-episode viser da også at et stort flertall av republikanske velgere ikke har noen problemer med Trumps rasistiske utfall.

Strategien er temmelig åpenlys. Trump ønsker å provosere fram en reaksjon som fører til at Demokratene samler seg rundt en kandidat som er det motsatte av alt han står for. Helst en kvinne, helst en med mørk hudfarge, og helst med en økonomisk politikk Trump kan stemple som «sosialisme».

En samlende figur

Dette regner han med at vil gi ham en bedre sjanse til å bli gjenvalgt. Og det er fare for at han har rett i det.

USA er et multikulturelt samfunn, og andelen stemmeberettigede med annen bakgrunn enn hvit europeer er økende. Men USA har fortsatt et ganske solid flertall av hvite velgere. Mange av dem er religiøse, og mange er verdikonservative, i alle fall målt med en europeisk målestokk.

Skal Demokratene klare å fjerne den åpenbart uegnede Trump, bør de samle seg rundt en kandidat som kan appellere til de velgerne som befinner seg i midten. Trumps prosjekt er nå å gjøre den jobben så vanskelig som mulig.