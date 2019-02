Veterinærinstituttet må spare penger, nærmere bestemt rundt 20 millioner kroner. Derfor har ledelsen bestemt at det skal overføres oppgaver fra avdelingene i Sandnes, Trondheim og Tromsø til det nye hovedkontoret på Ås i Akershus. Denne nyheten har ikke blitt tatt godt imot i matfylket Rogaland, og det er ikke det minste rart. 8 av 10 ansatte i Sandnes risikerer å miste arbeidet dersom ledelsens plan blir virkelighet.

Statlig eierskap

Det statlige eierskapet til Veterinærinstituttet er lagt til Landbruks- og matdepartementet. Instituttet utfører også oppgaver for Nærings- og fiskeridepartementet, og får grunnfinansiering av disse to departementene og fra Norges forskningsråd. Samlet utgjør dette ca. 40 prosent av totalinntektene, resten er inntekter skaffet til veie gjennom forskningsprosjekter og oppdrag.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sier at hun reagerer sterkt på forslaget, og at hun har kalt inn ledelsen og styret ved instituttet til et oppklaringsmøte. Hun sier til Aftenbladet at hun ikke aksepterer at nybyggingen på Ås skal føre til at den desentraliserte strukturen til instituttet blir svekket.

Husdyrfylket

Rogaland er landets største husdyrfylke. Innen slaktekylling er fylket landets desiderte tyngdepunkt. I tillegg driver rogalandsbønder utstrakt produksjon med sau, gris og storfe, og fylket har en stor tetthet av oppdrettsanlegg for fisk. Dette betyr at det er konstant behov for tjenester fra veterinærinstituttet, til diagnose, prøvetaking og kvalitetssikring. Dette er av stor betydning for dyrevelferden og av stor økonomisk betydning for landbruket. Forebygging av sykdommer er av helt sentral betydning.

Sentrum/distrikt

Sentraliseringsdebatter blir ofte opphetede i Norge, og det er viktig å lytte til fagmiljøene. I noen tilfeller kan det være faglig riktig å samle kompetanse på ett sted for å beskytte og styrke små fagmiljøer. Men dette later ikke til å være et sterkt argument i dette tilfellet.

Slik saken framstår, har instituttet pådratt seg pengeproblemer på grunn av nybygging på Ås. Da er det urimelig at svaret later til å være å bygge ned gode fagmiljøer andre steder i landet. Det holder ikke.

Vi regner med at landbruksministeren tar grep for å sikre god beredskap i Rogaland også i framtiden.