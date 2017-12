Dårlig nytt om søndagsåpent

Torsdag ble utredningen «På ein søndag?» overlevert kulturminister Linda Helleland (H) fra partifelle og tidligere fylkesmann Erling Lae, som har ledet arbeidet. Etter at Helleland tiltrådte for to år siden, bidrog hun selv til å bremse regjeringens ambisjoner om å liberalisere åpningstidene. Siden dette har saken stort sett ligget i Laes utvalg.

Det som fikk Helleland til å stoppe det videre arbeidet var først og fremst en erkjennelse av at regjeringspartiene ikke ville få med seg stortingsflertallet på en endring. I tillegg konstaterte hun at det var begrenset interesse i befolkningen for store endringer.

Begge deler var korrekte observasjoner. Det er heller ikke grunn til å tro at dagens stortingsflertall er mer vennligsinnet enn før høstens valg. Dette har også ligget som en ramme, og temmelig stor demper, for Lae-utvalget. I vurderingen av de forskjellige modellene bruker de for eksempel ensidig begrepet «risiko» i vurderingen av om forslagene kan føre til mer deltidsarbeid. Det er jo faktisk sånn at deltidsarbeid kan være en mulighet for enkelte grupper.

Forslaget flertallet i utvalget har samlet seg om, er likevel et skritt ut av forvirringens rekker. Det legger riktignok opp til at vi fortsatt skal ha et kvadratmeterregime her i landet, men det skal bli tydeligere og likt for alle.

I dag er det for eksempel forskjellige regler for bensinstasjoner, vanlige butikker og blomsterbutikker. De som selger melk og brød må holde seg innenfor den såkalte brustadbustandarden på 100 kvadratmeter, bensinstasjoner kan ha et salgsareal på 150 kvadratmeter, mens blomsterhandlere ikke har noen begrensing, selv om de også selger griller og hagemøbler. I tillegg har vi noen enda mer uforklarlige geografiske forskjeller.

Dette virvaret mener utvalget det må ryddes opp i og foreslår en generell regel på 150 kvadratmeter (en del av flertallet vil helt opp til 200). Ikke uventet ønsker verken arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden noen som helst endringer.

Det gode med flertallsforslaget er at det på visse områder skjer en liberalisering. Det som er dårlig nytt er at utvalget uttaler seg om e-handel, uten å sette dagligvarehandelen i stand til å konkurrere med den. Det er også dårlig nytt at åpningstidene fortsatt skal styres etter butikkens størrelse, at likhetsprinsippet fører til en uønsket innskjerping for visse typer butikker og at utvalget mener at landet fortsatt trenger sentralstyrte regler om hvilken dag folk har best av å hvile på.