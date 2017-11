Nyvalg vil være gambling av Merkel

Litt uventet har de tyske regjeringsforhandlingene i den såkalte Jamaica-alliansen havarert. Fargene i det jamaikanske flagget samsvarer med partifargene til de som har forhandlet. Derav navnet. Men nå er den ene fargen borte. Fridemokratene trakk seg søndag fra forhandlingene.

Mange sier at det er krise og kaos i tysk politikk, men en viss ordning er det fortsatt. Dette er Tyskland. Ordenen sørger blant annet den ellers så anonyme presidentfunksjonen, nå ivaretatt av Frank-Walter Steinmeier, for.

Steinmeier vil involvere alle partiene i sine bestrebelser på å få en løsning. Merkel har heller ikke gitt helt opp, men det ser vanskelig ut. En løsning i tysk forstand betyr flertallsregjering. Nettopp derfor er det lange tradisjoner for koalisjoner på kryss og tvers, mellom høyre og venstre.

Fire tyske scenarioer

Denne gangen kunne et fortsatt samarbeid med det sosialdemokratiske partiet reddet en flertallsregjering, men sosialdemokratene slikker sårene etter et valgnederlag og mener de mangler mandat blant velgerne. Samarbeid med det høyreorienterte populistpartiet AfD, er utelukket.

Angela Merkel er fortsatt en av verdens mektigste personer. Statskvinneskunsten hun utøver i de kommende dagene vil avgjøre om hun fortsatt kan inneha denne posisjonen. Angivelig har hun mer tro på nyvalg enn på å danne en mindretallsregjering. Før hun tyr til det midlet, bør hun kikke seg litt rundt: europeiske velgere lar seg ikke tvinge tilbake i folden.

I Spania håpet de to tradisjonelle statsbærende partiene at et nyvalg ville få velgerne tilbake i folden. Det skjedde ikke. Nykommerne Ciudadamos og Unidos Podemos fikk fornyet tillit og ingen fikk flertall. Etter to valg og ti måneders dragkamp ble det enighet om at Manuel Rajoy skulle fortsette som stasminister.

I Skandinavia har vi lange tradisjoner for mindretallsregjeringer. På mange måter har vi i de tilfellene tatt konsekvensen av at velgerne ønsker det sånn. I Sverige handler det dessuten om at de tradisjonelle partiene ennå ikke vet hvordan de skal håndtere framgangen og styrken til Sverigedemokratene, SD.

Merkel har forstått at hun må håndtere AfD, men det sitter tydeligvis langt inne å forstå at tyskerne ønsker et fargekart som overgår de fleste flaggkombinasjoner. Trolig ønsker de heller en avklaring enn et nytt valg. Hvis Merkel vil gamble med sitt eget brukbare valgresultat, kan det også fort bli en gambling med stabiliteten i både Tyskland og Europa.

Flyktningkrisen innhentet Merkel

Leder i fjor høst: Det spanske dramaet er et eksempel på den internasjonale trenden med protestkandidater og nye partier som lager kluss i det etablerte systemet.