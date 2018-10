De fleste som sitter i Stavanger bystyre er nokså vanlige folk. Selv om flere av dem bor på Eiganes enn i Hillevåg. De er lærere og leger, de driver idrettslag, er advokater eller miljøarbeidere. De har familie eller ikke familie, du kan møte dem på dugnad for håndballen eller korpset eller i pølsekøen i skolegården 17. mai. Du kan regne med at de vet ett og annet om livet, slik folk flest gjør, selv om de ikke alltid bærer det utenpå.

Til sammen utgjør de lokaldemokratiet vårt. De står på ulike måter for det alle som har stemmerett i Stavanger fant viktigst ved sist valg. Om det var trygghet for jobben, om det var skole, barnehage, klima, eldreomsorg eller bompengering. Er du misfornøyd med gjennomslaget de får og beslutningene de tar, kan du nok få dem til å høre hva du har å si. Du kan skrive innlegg i Aftenbladet eller i Rogalands Avis, du kan bruke sosiale medier, og samle meningsfeller til demonstrasjon eller aksjon. Du kan som oftest kontakte dem direkte, og du kan selvsagt stemme annerledes ved neste valg.

Men å trenge seg inn i bystyresalen under bystyremøtet, avbryte det og overta talerstolen, hører ikke med til noe av dette. Det hører ikke hjemme noen steder.

Dere blir hørt

Aksjonister fra bompengegruppen Nok er Nok mener de ikke blir hørt, og at de derfor måtte ty til slike virkemidler.

Nei. De blir hørt. Og ingen kan skremme eller true seg til å få viljen sin gjennom. Det er ikke demokratisk. For det er heller ikke alltid sånn at de som er sintest og roper høyest dermed representerer flertallet av oss, eller står for det aller viktigste hensynet å ta i en sak.

Og i neste omgang truer det det beste vi har med lokaldemokratiet: Nærheten mellom folk og folkevalgte.

Selvsagt er ikke alt bare idyll, selvsagt skal vi alltid følge godt med på hva de mektige gjør, ikke minst de som har fått makt som folkevalgte. Selvsagt er det alltid grunn til å passe på at de svakeste blir hørt.

Folkevalgte er ikke lettskremte persilleblad. De tåler en støyt, de tåler at det går en kule varmt, de skal tåle kritikk.

Men hvis du som folkevalgt ikke kan være rimelig trygg på hva som er greie spilleregler, er det slett ikke sikkert vanlige folk vil stille til valg i neste sving. Og hvis de gjør det, er det ikke sikkert de orker gjøre seg så tilgjengelige som vi er vant til, og åpent stå for også upopulære beslutninger.

Vi har mye å miste der.