Møter seg selv i døra

AFTENBLADET MENER: Det er unektelig litt pussig når lokale folkevalgte reagerer med sjokk og vantro på en flyktningpolitikk det egentlig er bred politisk enighet om.

Olga Kyryliak på 67 år må klare seg på 67 kroner dagen. Hun venter på å bli bosatt i en kommune. Dette er et resultat av en politikk som har bred støtte i Stortinget, minner Aftenbladet om.

Ukrainske flyktninger som har kommet til Norge etter Russlands invasjonskrig, og som fortsatt venter på å bli bosatt i en kommune, har havnet i en vanskelig situasjon.

Aftenbladet kunne onsdag fortelle om hjerteskjærende scener hos organisajonen Open Hands for You, som deler ut poser med gratis matvarer. Daglig leder Aline Kamudege forteller at hun gråt etter forrige matutdeling, fordi hun møtte så mange fortvilte mennesker.

Rundt 40 personer hadde tatt turen til Hillevåg for å ta imot matvarer, men tallet hadde kanskje vært høyere om det ikke var for at ukrainske flyktninger har mistet tilbudet om gratis kollektivtransport.

67 år gamle Olga Kyryliak, som bor på Thon Apartments i Stavanger sentrum, forteller at hun og barnebarnet Jana på 17 må klare seg på henholdsvis 67 og 58 kroner om dagen. For Olga tilsvarer det 2044 kroner måneden. Hun kom til Norge 2. april og venter fortsatt på en avklaring om hvor hun skal bosettes.

Mottaket på Thon Hotel, der ukrainske flyktninger fikk matservering, er avviklet.

Når, eller hvis, flyktningene blir bosatt i en kommune, vil de ha rett på sosialhjelp og andre ytelser. Men fram til den tid må de klare seg med støtte til livsopphold, og den støtten er ikke mye å leve av. Dette er et statlig ansvar, ordningen administreres av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Nivået på ytelsene settes av justis- og beredskapsdepartementet i tråd med føringene i statsbudsjettet.

Norsk asyl- og flyktningpolitikk bygger på et bredt flertall i Stortinget, der det blant annet er en målsetning at Norge ikke skal være et økonomisk attraktivt land å søke opphold i. Tvert imot er det en målsetning at færre skal søke opphold i Norge.

Ukrainerne blir dermed ofre for en politikk som er villet. Lokale folkevalgte som er opprørt over konsekvensene av denne politikken, kan med fordel tenke gjennom hva deres respektive partier har stemt for i Stortinget.

Det betyr ikke at vi ikke støtter tanken om å gjøre noe med den akutte situasjonen. Satsene flyktningene må klare seg på, er allerede umulig lave. Når en sterk prisstigning på matvarer kommer i tillegg, sier det seg selv at det går fra vondt til verre.

Det er uverdig om mennesker i krise i tillegg skal måtte fornedre seg med å tigge til livets opphold mens de venter på en avklaring. Ukrainerne ankom Norge omgitt av en en bølge av sympati og støtteerklæringer. Vi må vise at denne sympatien ikke er erstattet av likegyldighet.