Uroens år

AFTENBLADET MENER: De store utfordringene utenfra har gjort regjeringens hverdagsarbeid mindre synlig.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppsummerte fredag regjeringens første vinter og vår.

De største utfordringene kom utenfra, for Støre-regjeringens første vinter og vår. Krigen i Europa er brutal, ødeleggelsene er massive, sanksjonene omfattende, og kontakten mellom Vesten og Russland minimal. Energiutfordringene er enorme for mange land, det er materialmangel, mangel på arbeidskraft, og kostnadene skyter i været.

Torsdag satte Norges Bank opp renten for første gang på tjue år. Gjennomsnittshusholdningen i Norge har 4,5 millioner i gjeld, og renten på huslånet har derfor veldig mye å si for mange. Strøm og drivstoff når samtidig priser de fleste av oss aldri ville drømt om, men mange kan miste nattesøvnen av.

Samtidig går norsk økonomi varm, staten håver inn på høye energipriser, og sannsynligvis har aldri så mange vært i arbeid som nå.

Regjeringen må stramme inn pengebruken, for ikke å drive renten høyere og høyere. Mens vi de siste årene, under pandemien, har vent oss til at regjeringen pøser inn penger når ting går i stå for oss.

I den ferskeste meningsmålingen samler Ap og Sp til sammen bare nesten 28 prosent av velgerne, mens hele 45 prosent går for Høyre og Frp. Det er knusende tall.

Sånn omtrent, så tingenes tilstand ut, da statsminister Jonas Gahr Støre holdt den halvårlige oppsummeringen før sommerferien tar over.

At en regjering ledet av Ap klarer å verne arbeidsplasser, og hindre at de som er mest sårbare fra før får det enda verre i urolige tider, er en soleklar forventning.

Det er ikke alltid like soleklart hva de gjør. Men de har fått på plass en strømstøtte som klarer balansen mellom å være enkel å innføre, og treffe best hos de som trenger det mest.

De har også sikret at alle får pensjon fra første krone, strammet inn reglene for bruk av midlertidige stillinger og deltid, og gjort barnehager og SFO billigere etter sommerferien.

Statsministeren varslet at det vil bli mindre penger til store veiprosjekter, mens kapasiteten i helsevesenet skal sikres og kommunene prioriteres. Men drivstoffprisene vil de ikke gjøre noe med, de mener det koster for mye og treffer for dårlig.

Den store uroen i verden gjør hverdagsarbeidet i regjeringen vanskeligere å få øye på. Men det gjør også støyen de selv klarer å skape på linjene, mellom seg og velgerne. Som når en oppsplitting av kommunen i Kristiansand skal utredes, mens grensejusteringen av Forsand til Strand får nei. Eller når finansminister Trygve Slagsvold Vedum tidligere i vinter prøvde å forklare at det egentlig gikk bedre med folks økonomi enn de selv forsto.

Tilliten til at regjeringen forstår folks hverdag, blir tynnere av slikt. Det er også en uro som må på bordet.