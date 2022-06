Riktig med en fot i bakken

AFTENBLADET MENER: Utsettelsen av oppstart på nye motorveistrekninger på E39 er ergerlig, men forståelig. Kostnadene må ikke komme ut av kontroll.

E39 ved avkjørselen til Bogafjell. Nå blir det utsettelser på tre strekninger av nye E39 mellom Stavanger og Kristiansand.

Mandag sprakk nyheten om at det statlige selskapet Nye Veier AS vil vente med å legge ut utbyggingen av E39 mellom Ålgård og Bue på anbud. Statens vegvesen har i tillegg utsatt oppstart på E39 mellom Hove og Ålgård.

Dette betyr at ferdigstillelsen av fire felts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen mellom Kristiansand og Stavanger er et godt stykke unna å bli realisert, til tross for at Nye Veier i januar sa at målet var å legge kontraktene ut på anbud i år.

Det er lett å forstå at lobbyorganisasjoner som Næringsforeningen og NHO reagerer. Det er jo deres jobb å presse på. Men hvis vi løfter blikket litt, er det også lett å skjønne hvorfor utsettelsen kommer nå.

På et helt overordnet nivå er det avgjørende å holde offentlige utgifter under kontroll. Dette er et syn som årlig fremmes av de skiftende regjeringer, og som Aftenbladet deler. Men i praksis er dette verre å få til når alle regioner og fylker i landet kjemper med nebb og klør for sine hjertesaker, enten dette er et nytt sykehus i Stavanger, ny tunnel gjennom Haukelifjell, Rogfast-tunnel under Boknafjorden – eller en ny T-bane mellom Fornebu i Bærum og Majorstua i Oslo.

Fornebubanen, som opprinnelig skulle koste 4,5 milliarder kroner, er nå oppe i 25 milliarder kroner. Dette bærer bud om at kostnadsbildet i store byggeprosjekter nå er skremmende usikkert.

Og det er nettopp kostnadsbildet Nye Veier viser til når de velger å sette en fot i bakken for de nye strekningene på E39 i Rogaland og E39 mellom Lyngdal og Mandal. Disse strekningene er de mest kompliserte og dermed de mest utsatte for usikkerhet om pris.

Prisene på råvarene som trengs for å bygge veier, bruer og tunneler har økt dramatisk i det siste, på grunn av pandemien, økte energipriser og krigen i Ukraina. Da er det ikke bare fornuftig å vurdere prosjekter på ny. Det er en plikt ethvert selskaps styre og ledelse har.

Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal, har dessuten helt rett når han sier til Aftenbladet at utsettelse ikke er et annet ord for avlysning. Det er behov for en bedre veiforbindelse sørover fra Stavanger, og det vil det bli.

Utsettelsen kan også gi anledning til å vurdere på ny om det er mulig å gjøre veibyggingen mer skånsom. Det er svært bekymringsfullt om verdifull matjord blir bygget ned for å lage vei.

Det er ikke utenkelig at en noe lavere fartsgrense og en noe mer beskjeden veibredde kunne ha gjort at byggingen allerede hadde vært i gang på de utsatte strekningene.