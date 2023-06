Ta ansvar, Mehl!

AFTENBLADET MENER: Nå må justisministeren ta ansvar og rydde opp i beredskapen etter 25. juni-terroren.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) redegjorde onsdag Stortinget i forbindelse med angrepet 25. juni i fjor.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) redegjorde onsdag for Stortinget hvordan regjeringen planlegger å følge opp etter terrorangrepet 25. juni i fjor.

To personer ble drept og ni skadet da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum.

Rapporten 25. juni-utvalget la fram forrige uke viste at det er mulig at terrorangrepet kunne vært forhindret dersom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde opprettet en forebyggende sak mot Matapour i månedene før angrepet. PST hadde flere muligheter til å gripe inn, mente utvalget.

De mente også at samhandlingen mellom PST og politiet har vært dårlig. PST har blant annet ikke delt relevant informasjon med politiet.

Rapporten viser også at beslutningen fra politidirektøren om å avlyse en støttemarkering to dager etter angrepet var et menneskerettighetsbrudd.

PST-sjef Beate Gangås har beklaget på vegne av PST. Mehl har stilt seg bak PSTs beklagelse, men har ikke ønsket å beklage på vegne av regjeringen.

Justisministeren sa til Stortinget at regjeringen har satt i gang flere umiddelbare tiltak for å følge opp rapporten. Blant annet en økt satsing på å forebygge terror hos PST, og et bedre samarbeid mellom E-tjenesten og PST. Oppfølgingsplanen skal være klar innen utgangen av juni.

«Så vil jeg si én ting: Det er de som står bak angrepet som bærer ansvaret for angrepet. Han som tok med seg våpen og skjøt vilt rundt seg,» sa Mehl.

Dette er selvsagt helt opplagt. Men det bør også være opplagt at når dette er en handling som kunne være unngått dersom alt hadde fungert som det skulle, ligger det også et ansvar på den som leder disse instansene. Spesielt siden dette ikke er den første hendelsen som har avdekket svikt i samhandlingen mellom disse etatene.

Til syvende og sist er det justisministeren som har et ansvar for å rydde opp i dette.

Det skeive miljøet har etterlyst, men ikke fått, en beklagelse fra ministeren. Det har ført til en splittelse mellom disse og Mehl. Det skeive miljøet skal involveres i det videre arbeidet, sa hun onsdag. Det er åpenbart at dette nå bør skje.

Mehls ganske grundige redegjørelse av både hendelsen og rapporten er et tegn på at hun tar dette på alvor. Nå må det settes handling bak ord.