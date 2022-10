Hastverk kan bli lastverk

AFTENBLADET MENER: I en tid med knapphet på energi er det ikke en god idé å ta kjappe løsninger for å bygge datasentre.

Det israelskeide selskapet Green Mountain har valgt bort Rogaland for etablering av datasenter. Selskapet har hatt en kort tidsfrist, og det var ikke ferdig regulerte arealer med tilstrekkelig tilgang på strøm innen den fristen, opplyste administrerende direktør Tor Kristian Gyland i et intervju med Aftenbladet torsdag 6 oktober.

I intervjuet gir Gyland uttrykk for at andre regioner er bedre på å legge til rette for «kraftkrevende industri», som han kaller datasentre. Og at andre regioner «dekker bordet» i langt større grad enn Rogaland.

Å kalle datasentre for kraftkrevende er svært dekkende. De bruker enorme mengder energi. Betegnelsen «industri» er derimot mer tvilsom. Datasentre krever ikke mange ansatte, og de «produserer» ingenting annet enn overskuddsvarme, som kan brukes til andre formål som for eksempel gartnerier.

Gyland synes det er et problem at bransjen han representerer, selv må ta ansvar for, og betale for, reguleringsarbeidet. Mens det andre steder er kommunene selv som legger alt til rette.

Det er utvilsomt sant at det finnes andre regioner i Norge hvor interessen for å få etableringer av datasentre er større enn i Rogaland. Men vi er ikke overbevist om at dette nødvendigvis er et problem. For det er knapphet på energi, strømprisene er svært høye og det finnes svært mange andre ting å bruke denne energien på.

Det grønne skiftet vil medføre behov for store mengder energi. Batterifabrikker, hydrogen- og ammoniakkproduksjon, elektrifisering av plattformer i havet, mer ladestrøm til elbiler og så videre.

Selv om Norge skulle velge å bygge ut mye mer fornybar energi, der svært arealkrevende industriområder for vindkraft på land er den enkleste men også den mest kontroversielle metoden, vil eksportavtalen med EU medføre at ikke all denne kraften vil være tilgjengelig innenlands. Statkraft sier at Norge kan være i kraftunderskudd i 2025.

Da blir spørsmålet om datasentre er en type industri vi ønsker å prioritere. Og alarmen bør begynne å ringe når aktører i bransjen og deres interesseorganisasjoner begynner å etterlyse «snarveier». Reguleringsplaner, høringer og prosedyrer for utbyggingssaker finnes av en grunn. De skal sikre at alle relevante problemstillinger er belyst før et vedtak blir fattet.

Det er for så vidt forståelig at en bransje ønsker seg fritt leide og grønt lys, men det er ikke en god nok grunn til å gi bransjen det de vil ha. Tvert imot krever den nye kraftsituasjonen at vi har folkevalgte og byråkrater som evner å se det store bildet. Hunden skal logre med halen, ikke omvendt.