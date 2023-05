Skikkelige lønnsoppgjør

AFTENBLADET MENER: Det er usikre tider. Vårens lønnsoppgjør, både i privat og i offentlig sektor, måtte svare skikkelig på det.

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, møtte de viktigste kravene fra arbeidstakerne i Kommune-Norge.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren endte med en ramme på 5,4 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng over oppgjøret i frontfagene, og det er godt over en forventet prisvekst på 4,9 prosent.

I frontfagene klarte ikke partene å bli enige ved forhandlingsbordet, og LO og YS tok ut medlemmene sine i en velregissert storstreik. Den rammet mange, den fikk oss til å snakke om mangel på brus, is og øl, og om ferjer og busser som sto. Men den truet ikke liv og helse. NHO kom raskt de streikende i møte, streiken ble avsluttet etter fire dager, og oppgjøret ble historisk høyt.

Offentlig sektors oppgjør kommer alltid etterpå. De tre siste årene har de også sakket bakover i forhold til frontfagene. Særlig bitter var tonen i fjor mellom KS – arbeidsgiversiden, og lærernes fagforeninger. Det endte i en langvarig lærerstreik, som rammet få, men rammet hardt, og til slutt endte i tvungen lønnsnemnd. Lærerne tapte på streiken. KS tapte tillit.

Foran årets oppgjør sa KS-leder Tor Arne Gangsø at et lønnsoppgjør i usikre økonomiske tider er krevende, for det må ivareta alle. Det er store forskjeller i både utdanningsnivå og lønnsnivå i kommunesektoren.

De klarte det, partene i kommuneoppgjøret. Rammen ligger litt høyere enn for frontfagene, og de har klart å sørge for at både de lavtlønnede og de med lengst utdanning og ansiennitet, som lærerne, har blitt tilgodesett.

Alt dette var viktig. Vi mangler fagfolk både i helsesektoren og i skolene. Det er bærebjelker i samfunnet vårt. Skal vi klare å holde dem sterke, må de være attraktive arbeidsplasser, de må ha nok folk, gode ordninger og god nok lønn. Derfor åpnet selv LO for at kommunesektoren måtte kunne gå høyere enn frontfagene i år.

I tillegg merker de fleste av oss at vi er inne i en dyrtid. Rentene har steget, det samme har matvarepriser, strømpriser og drivstoffpriser. Å gi et ekstra løft til de med lavest lønninger, gir mening.

Økte forskjeller mellom fattig og rik, og høye lederlønninger hører også med i bildet. Vi har høy sysselsetting, og vi har svak krone. Det siste betyr at eksportbedriftene våre ikke er så sårbare for å måtte ta høyere priser for varene de selger til utlandet.

LO har kalt lønnsoppgjøret i frontfagene historisk godt. Oppgjøret i kommunesektoren ble enda litt høyere. Begge deler speiler virkeligheten og alvoret de fleste av oss kjenner på. Det er godt gjennomført, av alle parter. Og det var viktig at de klarte det.