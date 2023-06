Å håndhilse på alle

AFTENBLADET MENER: Vi kan ikke godta kvinnediskriminering i religionsfrihetens navn.

Diskusjonen om håndhilsing mellom kvinne og mann har vært oppe flere ganger.

Forrige uke dukket debatten om håndhilsing mellom kjønnene og islams holdning til dette opp igjen i mediene, da elever ved en skole i Oslo nektet å ta den kvinnelige rektoren i hånden etter å ha mottatt vitnemålet.

En video som har spredt seg på sosiale medier viser også at det fra salen blir ropt «haram», som betyr moralsk forkastelig.

Rektoren sa til de oppmøtte foresatte og elevene at vi ikke kan ha det sånn. Og til elevene sa hun at de «skal jobbe med norske kvinner, ellers så lykkes dere ikke i Norge. Dere må ta tak i dette,» sa hun.

Fredag sendte rektoren ut en beklagelse til foresatte ved skolen.

Organisasjonen Antirasistisk Senter har omtalt hendelsen som rasistisk på sin Facebook-side. Og at rektoren utviste «typisk opplevelse av kulturoverlegenhet».

Leder for Utdanningsutvalget i Oslo, Eivor Evenrud (Ap), avviser dette. Og stortingsrepresentant Mani Hussaini fra Ap, mente disse beskyldningene om rasisme var «helt på jordet».

«Sånne kvinnefiendtlige og respektløse holdninger har ingen plass i norsk skole, eller i det norske samfunnet for den saks skyld,» skrev han i et innlegg på Subjekt.no.

Det er ikke første gang håndhilsing blir tema i offentligheten. I 2018 tapte en muslimsk lærer sin sak i Diskrimineringsnemnda. Han hadde klaget på at han ikke fikk fornyet vikariatet sitt ved en skole i Oslo fordi han nektet å håndhilse på kvinnelige kollegaer.

I 2019 skapte Zeliha Acar, ungdomskoordinator i Islamsk Råd Norge, overskrifter da hun ikke håndhilste på kronprins Haakon under hans besøk til den terrorrammede moskeen Al-Noor Islamic Centre.

Den gangen sa Basim Ghozlan, forstander i Det islamske forbundet i Norge, til Vårt Land at denne saken ga inntrykk av at det å nekte å håndhilse er noe alle muslimer gjør.

I 2018 hadde flere imamer kommet med en klar beskjed til muslimer i Norge om at å håndhilse på personer av motsatt kjønn er tillatt i islam. Imamer organisert i et europeisk fatwaråd, som gir muslimer anbefalinger, hadde sagt det samme.

Sarah Gaulin, daglig leder i Likestilling, integrering, mangfold (LIM), en ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme innvandreres deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet, skrev i et innlegg i Nettavisen at hun mener Utdanningsetaten ikke må bøye av for konservative religiøse krefter i saken mot Oslo-rektoren.

Her må vi også legge til at det er vanskelig å vite hva som er bakgrunnen for hendelsen. Om dette var en aksjon fra noen elever, eller om skolen virkelig ikke har jobbet med dette, vites ikke. Skolen det gjelder, har elever helt fra første klasse til tiende klasse. Det er underlig hvis dette ikke har vært et tema i roligere stunder. I så tilfelle bør det være en vekker for mange av oss – det er et tema som krever lange tanker.

For det er problematisk å nekte å ta noen i hånden på grunnlag av kjønn, legning eller etnisitet. Hvis religionsfriheten blir brukt som en unnskyldning til å undertrykke kvinner, er ikke det noe vi bør godta.