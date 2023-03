Kritikkverdig praksis

AFTENBLADET MENER: At nye russere får komme og jobbe offshore i Norge, stiller spørsmål både om sikkerheten til de ansatte og prinsippene for selskaper som er sterkt til stede i Russland.

En russer som jobber på riggen Deepsea Aberdeen har skapt bekymring blant de andre ansatte.

SLB (tidligere Schlumberger) har sendt ut to russiske statsborgere til rigger på norsk sokkel. Det viser en bekymringsmelding Aftenbladet har fått tilgang til.

Den ene russeren skal ha blitt sendt ut på boreriggen Deepsea Aberdeen, som jobber for Equinor. Det er ukjent hvor den andre russeren er sendt.

Petroleumstilsynet bekrefter at de har mottatt bekymringsmeldinger om saken.

Equinor sier at de ikke har funnet noe regelbrudd, og Odfjell Drilling sier at de ikke har funnet noe mistenkelig i denne saken.

Men denne saken vekker helt tydelig frykt hos de andre offshorearbeiderne. En bekymringsmelding kaller selskapets valg om å hente inn russiske statsborgere til norsk sokkel for «tonedøvt».

Martin Skogland, klubbleder for SAFE i SLB, sa til Aftenbladet at de ikke synes det er greit at selskapet henter inn nye russere når situasjonen er som den er i Europa.

«Den ene dagen får ansatte beskjed om å speide etter droner på riggen. Plattformsjefen kom ned og ba oss være oppmerksomme, fordi vi hadde en ny trusselsituasjon. Dagen etter er mine medlemmers nærmeste ansatte en russer som er hentet direkte fra Russland,» sa Skogland.

Det er ikke her snakk om russere som allerede bor i Norge, men russere som er hentet hit de siste månedene.

Å skape unødig frykt hos de andre offshorearbeiderne er kritikkverdig i seg selv. Men saken stiller også et prinsipielt spørsmål som handler om mer enn bare de to russiske offshorearbeiderne.

For mens konkurrentene Baker Hughes og Halliburton har trukket seg ut av Russland etter angrepet på Ukraina i fjor, har SLB fortsatt aktiviteten sin i landet.

SLBs aktivitet i Russland og Sentral-Asia skal ha vokst med 25 prosent i tredje kvartal i fjor, viste tall fra Reuters. Inntektene i samme område skal ha økt med 45 prosent fra første til tredje kvartal.

Selskapet skal ha ansatt 70 nye i Russland mot slutten av 2022.

Presset var stort på både Equinor og andre selskaper etter at krigen startet. Equinor trakk seg raskt ut av Russland.

Etter massivt press, også i Norge, trakk det tyske oljeselskapet Wintershall seg ut av Russland i januar i år. Spørsmålet er da om vi skal godta at SLB øker sin tilstedeværelse i Russland og bidrar til at regimet i landet kan tjene penger til sin krigføring.

Schlumbergers svar er at SBL alltid har omfavnet mangfold. Og at de ikke diskriminerer mot enkelte nasjonaliteter.

Men dette handler ikke om diskriminering. Det handler om at offshoreansatte skal føle seg sikre når de er på jobb og om å være konsekvent i prinsippene.