Tar tyren ved hornene

AFTENBLADET MENER: Kan vi lære noe av grasrotaksjonen som har drevet Wall Street til vanvidd de siste dagene? Den viktigste lærdommen er at aksjekurser ofte har fint lite med virkeligheten å gjøre.

Oksen på Wall Street i New York er symbolet på et aksjemarked i oppgang. Men mange spekulanter lever meget godt på å presse verdiene ned. Foto: CARLO ALLEGRI / X90181

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra å være en velkjent, men uglamorøs kjede av butikker som selger dataspill og utstyr til den slags, har Gamestop plutselig, i løpet av et døgn, blitt et globalt samtaleemne. Hva skjedde, egentlig?

Det begynte i en av de mange internettbaserte kanalene som samler likesinnede. En liten gruppe rebelske gamere begynte å hamstre aksjer i Gamestop. Flere og flere kastet seg på. Og onsdag var Gamestop verdens mest omsatte verdipapir. Dette fører til at prisen på aksjene i selskapet går rett i været. Loven om tilbud og etterspørsel dikterer dette.

Det interessante med Gamestop-aksjonen er det uttalte målet til aksjonistene/investorene. De ønsket – i alle fall mange av dem – å bokstavelig talt ta Wall Street-tyren ved hornene. De ønsket å sette kyniske, profesjonelle investorer i en skikkelig kattepine. For å forstå hvordan, må vi kjenne til begrepet «shorthandel».

Enkelt sagt betyr dette at en investor kjøper en aksje med lånte penger, og samtidig inngår en avtale om å betale tilbake innen en viss frist. Dersom aksjen i dette tidsrommet synker i verdi, kan investoren selge aksjen, betale tilbake lånet og innkassere differansen som gevinst. Shorthandel er altså en måte å tjene penger på selv om en aksje synker i verdi.

Såkalte hedgefond bruker slike kortsiktige posisjoner, som innebærer høy risiko, for å maksimere profitten. Eiere og forvaltere av hedgefond har samlet noen av verdens største private formuer.

Ved å presse verdien av Gamestop til astronomiske høyder, har aksjonistene satt disse proffene i en uutholdelig skvis. Jo mer aksjen stiger, desto mer penger taper Wall Street. Og børshaiene har et ytterligere problem: Absolutt ingen synes synd på dem.

En gruppe aksjonister har med andre ord slått de profesjonelle spekulantene med deres egne midler. Derfor har aksjonen også blitt framstilt som en form for opprør nedenfra. Verdens rikeste person, Tesla-gründer Elon Musk, har heiet på aksjonistene.

Det er derimot verdt å tenke gjennom at en tilsvarende aksjon, med motsatt fortegn, kunne ha ødelagt verdier for enorme beløp. Finanskrisen i 2008 viste med all tydelighet hva som kan skje når markedet frikobles fra den økonomiske virkeligheten.

Det kanskje aller beste med Gamestop-aksjonen er hvordan den har åpnet øynene til folk for hvor parasittisk og destruktivt mange former for spekulasjon er. De viktigste verdiene skapes av ærlig, hardt arbeid.

Jo mer aksjen stiger, desto mer penger taper Wall Street. Og børshaiene har et ytterligere problem: Absolutt ingen synes synd på dem

Les også Tusenvis av nordmenn har kjøpt aksjer