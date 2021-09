Senk sperregrensen til tre prosent

AFTENBLADET MENER: Endringer i valglovgivningen er en av de viktigste sakene det nye Stortinget skal ta stilling til. En sperregrense som hadde gitt flere representanter til KrF og MDG, er ett av forslagene.

Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad utgjør nå KrFs trepersonersgruppe sammen med Dag Inge Ulstein. Med en lavere sperregrense hadde de blitt flere.

Flertallet i Valglovutvalget, som leverte sin innstilling i fjor, ønsker å senke sperregrensen til tre prosent. Et stort mindretall ønsker å bevare grensen på fire prosent, mens de to representantene fra Ap og Frp ønsker å øke sperregrensen til fem prosent. Rogalandsrepresentanten Roy Steffensen (Frp) fremmet seinere grunnlovsforslaget om en grense på fem prosent. Forslaget skal behandles i denne perioden. Det skal også forslaget om tre prosent.

Etter at vi første gang fikk en ordning med utjevningsmandater i 1989, har sperregrensen vært fire prosent. Partier som kommer under dette tallet, kan bare vinne distriktsmandater, slik det skjedde med MDG, KrF og Pasientfokus i Finnmark mandag.

Pasientfokus er mikroskopisk i nasjonal sammenheng og sjanseløse på utjevningsmandater, uansett valgordning. KrF og MDG har derimot forholdsvis mange flere velgere bak hver av sine tre representanter enn noen av de andre partiene. Avhengig av en del andre faktorer ville de to partiene trolig doblet sine grupper fra tre til seks, dersom sperregrensen hadde blitt lavere. De større partiene, som også har styringstillegg gjennom andre mekanismer, vil tape noe på en slik ordning.

Det er forståelig at de store partiene vil ha høy sperregrense. I tillegg til at det vil sikre egen representasjon, bruker de også argumenter om å få klarere alternativer, og at det vil bli enklere å danne styringsdyktige regjeringer.

Samtidig har det med styringsdyktige regjeringer ikke vært et stort problem i Norge, verken når de har vært flertalls- eller mindretallsregjeringer. I tillegg dyrker norske velgere flerpartisystemet. Rekordmange ti partier/lister er nå inne på Stortinget og dette er velgernes ønske.

Det er spesielt grunn til å advare mot en sperregrense på fem prosent. Det ville i dagens situasjon ført til at stemmene til en femtedel av befolkningen bare hadde hatt 14 av dagens 169 representanter på Stortinget. Det er ganske langt fra at hver stemme skal telle like mye og kan skape et uønsket A- og B-lag blant velgerne.

Det er flere andre deler av valgordningen som bør og skal endres, men det riktige vil uansett være å følge forslaget om senke sperregrensen til tre prosent.