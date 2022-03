Frihetens stemme

LEDER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte onsdag ettermiddag til Stortinget, og demonstrerte igjen at han er en statsleder av format. Norge bør fortsette å forsyne Ukraina med våpen, slik han ber om.

På den 35. dagen etter Russlands brutale invasjon i Ukraina talte president Volodymyr Zelenskyj fra et ukjent sted i Kyiv til det norske Stortinget. Slike taler har blitt et viktig kommunikasjonsverktøy for Zelenskyj, både fordi de gir ham anledning til å henvende seg direkte til land han ønsker hjelp fra, og fordi disse talene kringkastes og kommenteres over hele verden.

På den drøye måneden som har gått, har Zelenskyj, som før invasjonen slet med dårlige meningsmålinger, stått fram som en statsleder og kriger av format. Han er en glimrende taler, fordi han snakker i et enkelt språk som likevel er fullt av følelser. Han har blitt et symbol på kampen mellom demokrati og diktatur, mellom fortvilelse og håp.

Når Zelenskyj minner Stortinget om at også Norge deler grense med et Russland som har utviklet seg til et brutalt og uforutsigbart diktatur, vil han minne oss om at også Norge kan havne i åpen militær konflikt med Russland. Fordi nordområdene er av stor betydning for Russland, både økonomisk og militært. Og fordi Norge, som medlem av Nato, kan bli trukket inn via et russisk angrep på et annet medlemsland.

Som han har gjort i alle sine taler til utenlandske parlament, ba Zelenskyj om mer våpenhjelp. Spesifikt fra Norge ønsker han mer avanserte rakettsystemer til bruk mot skip, noe som trolig betyr Penguin-raketter fra Kongsberg, og flere panserbrytende raketter. Norge har sendt ytterligere 2000 M72 panservernraketter til Ukraina denne uken. Disse har vist seg å bidra til Russlands store materielle og menneskelige tap i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre gjør rett i å ikke kommentere eventuelle nye norske våpenbidrag før de er et faktum. Slike konkrete opplysninger må naturligvis behandles som hemmeligheter fram til våpnene er på plass i Ukraina. Men vi vil oppfordre regjeringen til å være lydhør for Ukrainas behov for våpenhjelp. Deres kamp er også vår kamp.

For til tross for samtaler i Istanbul og rykter om russisk tilbaketrekning rundt Kyiv er det dessverre ingen grunn til å tro på noe som blir sagt om krigen fra russisk side. Russland under diktatoren Putin er en løgnfabrikk.

Zelenskyj ber også om at norske og europeiske havner stenges for russiske skip. Dette vil være vanskelig for Norge, som blant annet har avtaler om anløp for fiskefartøyer.

Og ikke minst viser Zelenskyj til Norges rolle som energileverandør. Ukraina er i dag helt avhengig av russisk gass. I årene som kommer vil flere land i Europa ta sikte på å gjøre seg uavhengige av Russland for sin energisikkerhet. Da må produksjonen - og distribusjonen - fra norsk sokkel økes.