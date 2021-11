Carl I. Hagens tapte ære

AFTENBLADET MENER: Carl I. Hagen savnet ikke de politiske utfordringene, eller muligheten til å gjøre en forskjell da han forlot politikken. Han savnet ikke forhandlingene eller det å skape løsninger. Nei, han savnet seg selv.

Carl I. Hagen levnes ikke mye ære i Siv Jensens selvbiografi. Bidet er fra Frps landsmøte i 2019.

Nå har Carl I. Hagens etterfølger i partilederstolen, tidligere finansminister Siv Jensen, skrevet selvbiografi. Den inneholder et oppgjør med sin forgjenger. Og han levnes ikke mye ære i det hun skriver. Han var opptatt av penger og egen økonomi. Og gikk stadig til angrep på sin etterfølger, som han ved en anledning skal ha kalt for «en jentunge».

- At Carl ikke klarte å trekke seg tilbake, er i bunn og grunn bare trist. Da hadde han beholdt æren og glorien i all ettertid, skriver Jensen blant annet i boken.

Nå skal man selvsagt ta høyde for at Siv Jensen kan ha sine grunner for å skrive akkurat det hun gjør. Men når vi ser på Carl I. Hagens politiske liv etter at han trakk seg som partileder, er det lett å kunne vise forståelse for den kritikken hun kommer med.

77 år gamle Carl I. Hagen ble denne høsten valgt inn på Stortinget som utjevningsmandat fra Oppland. Han hadde ønsket å stå både på Oslo-lista og på Oppland-lista. Han hadde bak seg ikke mindre enn 7 fireårsperioder som fast representant på Stortinget da han ga seg i 2009. Men han valgte likevel å forsøke å fortsette, dels ved å kritisere sin etterfølger Siv Jensen, og dels ved å framheve seg selv. Det siste toppet seg da han forsøkte å bli valgt som medlem til Nobel-komiteen, et forsøk han selv ga opp i 2011-2012.

Respekten for partibyggeren Carl I Hagen er ifølge Jensen betydelig svekket også innad i partiet. Noe Hagen selv har bidratt til.

Hagen var en moderne politiker som i sine glansdager fullt ut forstod å bruke og utnytte mediene. Han hadde en retorikk og ikke minst en finstemt politisk nese for hvilke saker som ville være viktig å ta fatt i. Selv den tidligere SV-lederen, Erik Solheim, ga tydelig uttrykk for at andre partiledere ville ha mye å lære av Carl i. Hagen.

Selv har både Hagen og Jensen brukt «nok er nok» når de har hamret løs på politiske motstandere. At Hagen ikke forstod at dette begrepet også kunne gjelde ham, har ødelagt mye av hans ettermæle. Siv Jensens selvbiografi understreker dette.