AFTENBLADET MENER: Det er ikke mye velvilje å høste for den nye regjeringen. Forsterket pandemi, strømkrise og mulige rentehevinger tærer på tilliten. Det kan bety en forkortet nådetid for Støre og hans mannskap.

Med en forkortet nådetid står Støre-regjeringen allerede med det fulle og hele ansvaret, og vil bli bedømt etter det.

Publisert: Nå nettopp

Etter valg som ender med regjeringsskifte, kommer ofte omlegginger som skal angi en ny politisk retning. Stortingshøsten med budsjettbehandlinger og politiske justeringer blir ofte hektisk, men de nye styrende følges ofte av en slags godvilje, nærmest som en videreføring av et godt valgresultat. Velgerne er ofte også innstilt på å gi nye statsråder en romslig tabbekvote, i det minste for en begrenset tidsperiode. Selve skiftet gir et grunnlag for det.

Denne gangen kan det se ut til at Jonas Gahr Støres regjering allerede nå ser slutten på sin andel av en velvillig nådetid. Politikken i høst er blitt noe helt annet enn det som ble lovet i valgkampen. Nå er ikke brutte valgløfter noe nytt, men i høst har SV og Audun Lysbakken kunnet plukke dem opp og gjøre dem til sin del av et politiske grunnlag som regjeringen tross alt skal styre på. Det gir SV vind i seilene. Regjeringen mistet deler av tilliten ved budsjett-framleggelsen.

Nå vokser uroen i kjølvannet av pandemien. Den forrige regjeringen trodde strenge tiltak kunne avblåses, og vi feiret alle gjenåpningen. Derfor framstår omikron-varianten nesten som en helt ny pandemi som krever nye og forsterkede tiltak. Strømprisen fyker i været for alle, og noen må altså i tillegg også varme opp sitt hjemmekontor gjennom hele dagen. Og selv om det ikke er den sittende regjeringens skyld, forbereder mange seg også på stigende renter og ekstrautgifter på banklånene.

Når fastleger, sykehusleger og sykepleiere roper varsko etter to års kontinuerlig slitasje som følge av pandemihåndtering, blir forsømmelsene i beredskap, helsefagutdanninger og sykehuskapasitet tydeligere. Vi ser det samme i et skolevesen med gul eller rød beredskap. Men nå hjelper det ikke for regjeringen å henvise til tidligere forsømmelser. Med en forkortet nådetid står regjeringen allerede med det fulle og hele ansvaret, og vil bli bedømt etter det.

Trøsten får være at det ikke er småflikking eller mangel på innfridde valgløfter regjeringen skal dømmes på nå. Men på hvordan Støres mannskap kan håndtere de virkelig store krisene, og samtidig peke på løsninger som kan bidra til å skape en samfunnsberedskap med økt kapasitet som vi alle kan ha tillit til.