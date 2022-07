Vesten må ikke svikte

LEDER: Avtalen mellom Ukraina og Russland om eksport av korn gir et lite lysglimt i en ellers bekmørk sommer i Europa.

Presidentene Vladimir Putin, Ebrahim Raisi og Recep Tayyip Erdogan møttes i Teheran sist uke.

Møtet mellom statsoverhodene fra Russland, Iran og Tyrkia i forrige uke fungerte som en utmerket illustrasjon på de dype og alvorlige problemene verden står oppe i.

Iran er et brutalt religiøst diktatur som sponser terrororganisasjoner over hele Midt-Østen og som mistenkes for igjen å ha satt fart i sitt hemmelige program for å skaffe seg atomvåpen.

Russland er for alle praktiske formål styrt av én mann, president Vladimir Putin, som er skyldig i angrepskrigen mot Ukraina og for tiden også mannen som sitter med nøkkelen til gassledningene som store deler av EU har gjort seg avhengig av.

Og Tyrkias leder, president Erdogan, opptrer mer og mer som en enehersker som fengsler opposisjonelle, kontrollerer mediene, truer med ny krigføring i Syria og omgås med diktatorer og terror-sponsorer. Og Tyrkia er medlem i Nato.

Møtet mellom de tre statslederne fikk i det minste ett positivt utfall: En avtale signert i Istanbul mellom Russland og Ukraina skal sikre at over 20 millioner tonn korn som ligger på lager i Ukraina kan eksporteres. Denne eksporten har nemlig stoppet helt opp på grunn av at havnene, som den store eksporthavnen i byen Odesa, er blokkert av russiske marinefartøyer og av stadige rakettangrep mot skip.

De fleste nordafrikanske landene er helt avhengige av import av matkorn fra Ukraina og Russland. Opptøyene mot makthaverne i mange land i Nord-Afrika i 2011, den såkalte «arabiske våren», utløst av blant annet matmangel og prisstigning på grunn av mangel på korn.

Avtalen mellom Russland og Ukraina er med andre ord av stor betydning for å unngå sult og politisk uro i andre deler av verden. Men den er selvsagt også noe som kan gi håp om en løsning på krigen. Er det mulig å få partene til forhandlingsbordet?

Umiddelbart ser det ikke enkelt ut. For bare timer etter at avtalen om korneksport var signert, angrep Russland havna i Odesa med raketter. Og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov har nylig uttalt at Russland ikke vil nøye seg med å ta kontrollen i den såkalte Donbas-regionen. Vil Russland prøve å ta Odesa?

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj på sin side fortsetter å trygle Vesten om å utstyre Ukraina med flere og kraftigere våpensystemer. Bare slik, mener han, er det mulig å tvinge Russland til å trekke seg tilbake. Han avviser at det er noen hensikt i å forhandle mens Russland er på offensiven, og mye tyder jo på at han har rett i det. Vi støtter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som maner til samhold i Vesten mot den russiske utmattelsestaktikken.