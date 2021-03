Fint av kommunen og di

AFTENBLADET MENER: Stavanger kommune vil vise hva vi kan gjøre, ikke bare hva vi ikke kan. Det er en ide andre gjerne må skynde seg å stjele.

Møllebukta var et av stedene folk kunne jakte kommunale påskeegg denne helga. Foto: Fredrik Refvem

De fleste av oss er mer enn leie nå. Mange av oss kjenner at vi orker ikke mer positivitet, vi kan bli like irriterte over folk som begynner å ramse opp hva som er positivt med koronaen, som å høre om folk som ikke bryr seg om tiltak eller vaksine, eller om enda flere ting vi ikke får lov til og som ingen myndigheter i en normal verden burde hatt noe med å bestemme.

Verden er ikke normal. Og selv om vi er heldige, selv om helsevesenet ikke kneler, selv om vi ikke har vært under full lock-down verken så lenge eller så fullstendig som folk i mange andre land, så må det være lov å kjenne at nå er det jammen ikke mye raushet igjen å spa opp fra eget indre.

Men noen eklarer det, heldigvis. Og blant dem er Stavanger kommune, som i helgen spanderte 450 påskeegg på folk i byen. Også kommunen er leie av bare å fortelle oss hva vi ikke kan gjøre, og prøver i stedet å rette oppmerksomheten mot hva vi faktisk kan gjøre. Derfor, altså, la de ut alle disse påskeeggene, gjemt på 45 forskjellige steder i kommunen - i Emmausbukta på Storhaug, i den botaniske hagen på Ullandhaug, ved Vannassen, på Kyrkjøy og i Robin Hood-skogen på Finnøy. For å minne oss på hva som ennå går an, og som verken krever penger eller særlig god kondis: Vi kan gå ut. Alle disse stedene går det an å sette seg ned, noen steder er det griller.

Påskeeggjakten var et langt vennligere dytt i ryggen enn alle mulig formaninger om å snøre på seg turskoene.

Etter påske kommer det mer. For både privatpersoner og foretak blir det mulig å søke kommunen om penger til aktiviteter som lar seg løse innenfor koronatiltakene. Enkeltpersoner kan søke om inntil 5000 kroner, foretak om inntil 10 000. Gjør det enkelt - finn en aktivitet som kan glede flere.

Så det er bare å trekke pusten for de av oss som må innrømme å ha havnet i gruppen koronasure, og sende en vennlig tanke og takk til kommunen og di. Kanskje kan andre kommuner skynde seg og stjele ideen? Det koster dem litt, men ikke hele skjorta. Og skulle den ene kommunen få lyst til å overgå den andre, bør det bli i hvor enkelt man kan gjøre det for folk, for hvor mange, og hvor kjapt.

Vise oss hva vi kan, uten moralske pekefingre eller dytt i ryggen. Mens vi venter på vaksinen.