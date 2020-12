Hjelpen er på vei

AFTENBLADET MENER: Koronavaksinen er rett rundt hjørnet. Alle bør ta den, for vaksiner virker og er ikke farlige.

Nå er det ikke lenge til de første dosene med vaksine mot Covid-19 er på plass i Norge. Det er årets beste nyhet, mener Aftenbladet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Stavanger Aftenblad

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Helt siden den globale alarmen gikk etter utbruddet av koronavirus i den kinesiske storbyen Wuhan, har store deler av verdens farmasøytiske fagmiljøer jobbet med én eneste oppgave: å utvikle en vaksine som kan avlyse unntakstilstanden.

Så seint som torsdag satte Storbritannia en ny, dyster rekord med nesten 1700 dødsfall knyttet til covid-19, og helsevesenet i USA er på ny i ferd med å overbelastes av dødssyke pasienter. I verden er 65 millioner mennesker er så langt registrert smittet, og 1,5 millioner er døde.

I oktober kom de første meldingene om at en vaksine kan være klar snart. De to gruppene som ligger lengst framme i løypa, er Pfizer og BioNTech, mens en gruppe ledet av selskapet Moderna ligger like bak.

Norge er del av et innkjøpssamarbeid som er organisert gjennom EU, og helseminister Bent Høie antydet på en pressekonferanse fredag at de første dosene kan ankomme landet rundt årsskiftet. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier samtidig at han tror at mange nordmenn vil være vaksinert innen påsken 2021.

Folk i risikogruppen og helsepersonell med pasientkontakt bør prioriteres for tidlig vaksine, mens målet må være at så mange som overhodet mulig får vaksine så raskt som mulig. Bare slik kan vi vende tilbake til hverdagen igjen.

Det er urovekkende at det også i Norge finnes miljøer og aktivister som sier at de ikke vil ta vaksinen, fordi de frykter for bivirkninger eller har andre motforestillinger. Så lenge disse bare er noen få, vil de ikke kunne ødelegge så mye. Men blir de mange nok, vil deres handlinger skade andre.

I USA har meningsmålinger vist at så mye som 60 prosent av velgerne til Republikanerne er imot vaksine. Dette har blant annet ført til at tre tidligere presidenter (Clinton, Bush og Obama) har sagt seg villige til å la seg vaksinere på direktesendt tv for å vise at det ikke er noe å være redd for.

Spørsmålet er selvsagt om dette er nok til å overbevise dem som tror sterkt nok på konspirasjonsteoriene. Det er det dessverre neppe.

Vaksiner er en av de største medisinske triumfene gjennom alle tider. Hundrevis av millioner liv har blitt reddet, de aller fleste er barn. Vaksiner er gjennomgående helt ufarlige for de aller, aller fleste. Å la være å la seg vaksinere, etter alt det vi har vært gjennom siden 12. mars i år, er oppsiktsvekkende uansvarlig.

Når det er sagt, har vi tiltro til at de aller, aller fleste vil gjøre det rette og ta imot vaksinen når den blir tilbudt. Deretter kan vi puste ut.

Å la være å la seg vaksinere, etter alt det vi har vært gjennom siden 12. mars i år, er oppsiktsvekkende uansvarlig.