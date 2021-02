I toleransens navn

AFTENBLADET MENER: Flere skoler i Oslo vil ikke lenger ta imot praksiselever fra den kristne NLA Høgskolen. Det er en høyst unødvendig ensretting.

«Verst lyder det når de som vil stå for mangfold og likeverd, setter foten ned for syn de finner kan true sitt eget.» Foto: Shutterstock

«Sammen vil vi skape en inkluderende skole med vekt på likeverd og mangfold. Gamlebyen skal være en åpen og trygg skole for både elever, foresatte og ansatte – i tillegg til lærlinger og studenter som har praksis her hos oss,» skriver rektor Geir Johansen og assisterende rektor Odd Ingar Smeland ved Gamlebyen skole i et innlegg i Vårt Land.

Siden januar har debatten gått i avisen, etter at det ble kjent at flere skoler i Oslo avslutter sine samarbeidsavtaler med NLA Høgskolen. Gamlebyen er en av dem. Det er særlig denne setningen i NLAs verdidokument det står om: ««Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

Det er ikke lenge siden det eneste tenkelige synet her til lands var nettopp dette. Det har kostet mange altfor mye, særlig har homofile betalt en svært høy pris for andres dominerende tro og syn på samliv og seksuell legning. Homofil praksis mellom menn kunne straffes fram til 1972. Da partnerskapsloven ble innført i 1993, viste undersøkelser at 58 prosent av de spurte var imot loven. I 2013 var 70 prosent for ekteskap mellom to av samme kjønn.

Det griper dypt inn i et ungt sinn i vekst å høre at du ikke passer inn, ikke hører til, aldri kan få leve ut din kjærlighet slik andre kan, og aldri få jobbe i kristne organisasjoner du selv kan ha et sterkt forhold til, fordi din identitet og dine personlige valg er uforenlig med verdisynet deres.

Det er gode grunner til å utfordre NLA Høgskolen på hvorfor de har dette nedfelt i et verdidokument for skolen. Unntak i norsk lov gir dem også lov til å la være å ansette noen som lever i et annet samliv enn det skolen står for.

Men skolene i Oslo som nekter å ta imot praksis-studenter fra NLA, er likevel i ferd med å gjøre seg selv til et nytt og unødvendig moralpoliti. En ting er at studentene ved NLA ikke er forpliktet til å dele synet i NLAs verdidokument, en annen at hvilket ekteskapssyn de personlig måtte ha, ikke kan ekskludere dem fra å bli lærere. En tredje at det er Opplæringsloven og læreplanene lærere og lærerstudenter skal forholde seg til og undervise etter.

Men verst lyder det når de som vil stå for mangfold og likeverd, setter foten ned for syn de finner kan true sitt eget. Det lyder skjærende falskt, og alt annet enn tolerant og mangfoldig.