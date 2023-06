God havneavtale for Stavanger

AFTENBLADET MENER: Selskapsavtalen for Stavangerregionen havn gir Stavanger mer selvråderett over planene for utbygging i Østre havn.

Denne delen av Havnefronten - mellom Fiskepiren og Bekhuskaien - er en del av det området Stavanger nå trekker ut av havnesamarbeidet med Sola og Randaberg.

Etter en langvarig strid om ny selskapsavtale for Stavangerregionen Havn, kom eierkommunene Sola, Randaberg og Stavanger til enighet.

I vinter skar forhandlingene seg etter en langvarig konflikt mellom kommunene. Spesielt Stavanger og Sola har vært uenige. Dette førte til at hele samarbeidet stod i fare for å bli oppløst.

Kjernen i striden var opprinnelig at eierkommunenes representasjon i styrende organer ble forskjøvet da Rennesøy, den fjerde eierkommunen, ble innlemmet i Stavanger i 2020.

Den nye selskapsavtalen sikrer en mer balansert fordeling av eierskapet.

For at eierkommunene skulle bli mer likeverdige parter, la Sola kommune et skogholt ved Risavika Havn i potten. Randaberg la inn fremtidige arealer for massene etter Rogfast-utgravingen.

Avtalen betyr også at Stavanger kommune kan ta ut Østre havn, kailinjene fra Fiskepiren til og med Bekhuskaien, fra selskapet. Dette vil ha stor betydning for Stavanger, som da kan ta ansvar selv for planleggingen av både havnen og sentrum i dette området.

I dette området har det blitt lagt fram flere planer for utbygging. Et hovedgrep for sentrumsutvidelse i kommunedelplanen for sentrum fra 2019, inneholder blant annet utfyllinger i sjøen på Holmen. I tillegg er det åpnet for en småbåthavn ytterst på Holmen og vannbuss til byøyene.

Området rundt Jorenholmen og Bekhuskaien skal bygges om fra lagervirksomhet og parkering til et byrom, ifølge den såkalte Sentrumsplanen.

Dette har til nå vært et samarbeid mellom Stavanger Utvikling og Stavangerregionen havn. Når dette området tas ut av Stavangerregionen havn, betyr dette at det er blir et større spillerom for Stavanger kommune til selv å bestemme hvordan den videre utviklingen her blir.

Med en selskapsavtale får Stavangerregionen Havn nå utvidet sin låneramme for å få utført vedtatte investeringer i havnen.

Dette gjelder blant annet store investeringer knyttet til utfyllinger i havnebassenget i Stavanger, bygging av ny cruisekai i Bjergsted og omlegging til landstrøm for cruisetrafikken.