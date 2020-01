Bekymringsfull flukt fra oljefag

LEDER: De unges klimaengasjement skal vi heie på. Men en flukt fra viktige ingeniørfag som kan bringe oss inn i framtiden er ikke løsningen på problemet.

Caetano Andrade (t.v.) og Kenneth Løland er masterstudenter i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS). Foto: Jon Ingemundsen

Søkertallene til petroleumsfag viser en dramatisk nedgang fra 2015 til i fjor.

Tall fra Kunnskapsdepartementet, som viser antallet førstegangssøkere til treårige bachelorgrader og femårig integrerte masterstudier til såkalte petroleumsfag ved NTNU, UiS, UiB og Høgskolen i Molde avslører at nedgangen i perioden var på 73,5 prosent.

Mens det i 2015 var 528 søkere, var det i fjor bare 140 søkere.

To grunner

Nedgangen kan skyldes to faktorer. Den ene er oljekrisen, som for alvor slo inn i 2015 og som førte til at rundt 50.000 mistet jobben. Det skapte usikkerhet blant unge, som tidligere hadde sett på oljebransjen som en trygg arbeidsplass for framtiden.

Den andre faktoren er de unges engasjement for klima. Noe som har ført til at unge heller søker seg til andre yrker enn petroleum.

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), sa til Aftenbladet denne uken at hun ikke er overrasket over nedgangen.

«Dette henger nok sammen med at mange vil ha en utdanning for et helt liv, og da tenker de kanskje litt bredere enn før,» sa hun.

Klima og olje

Kanskje er det universitetene, eller kanskje bransjen selv som ikke har gjort en god nok jobb med å formidle til de unge at dette fremdeles er framtidsrettede utdanninger.

Kanskje det blant unge er i ferd med å forme seg en slags skepsis mot alt som har med olje å gjøre fordi det i det offentlige rom ofte snakkes om å skru av oljekranene.

De unges klimaengasjement skal vi heie på. Og det er viktig. Men en flukt fra viktige ingeniørfag som kan bringe oss inn i framtiden er ikke løsningen på problemet.

Det er skremmende når de unge springer i flokk. For det er store muligheter innen disse fagene, også i årene framover.

Blant annet vil om 10 år over halvparten av de som jobber i Equinor i dag ha gått av med pensjon. For Equinor betyr det at 10.000 av de ansatte skal erstattes, sa Norges-sjef i selskapet Arne Sigve Nylund i et intervju med Aftenbladet i høst.

Omstilling

Dette er utdanninger som kan brukes i andre næringer, også innen fornybar energi, som skal hjelpe oss med omstillingen.

Universtitetet i Stavanger har tatt grep for å følge med i tiden, og har omdøpt studieretningen «petroleumsfag» til «energi- og petroleumsteknologi». Noen typiske petroleumsfag skal også erstattes med fag innen energiteknologi.

Først til sommeren vil vi ha svar på om dette kan være med på å øke interessen for disse studiene.

Håpet er at de unge ser at det er framtidsutsikter også her, og at det er disse fagene som vil være med på å bringe samfunnet videre.

Publisert: Publisert 18. januar 2020 09:29

