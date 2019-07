Aftenbladet mener: Ung, gresk og arbeidsløs

Statsminister Alexis Tsipras erkjente søndag nederlag i valget i Hellas. Hans venstreorienterte parti Syriza oppnådde ikke mer enn 31,5 prosent av stemmene, mens utfordreren Ny Demokrati fikk nesten 40 prosent. Dermed overtar Kyriakos Mitsotakis som statsminister. Ny Demokrati regnes som et sentrum/høyre-parti og har hatt en rekke statsministre i Hellas, inkludert Mitsotakis' far Konstantinos.

Syriza har blitt brutalt straffet av velgerne etter å ha snudd 180 grader i kjølvannet av finanskrisen i 2011. Før valget i 2015 lovet venstrepopulisten Tsipras å motsette seg de harde, økonomiske innstrammingene Hellas hadde blitt pålagt av den såkalte "troikaen", bestående av EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet. Men han ble ganske raskt tvunget til å slå retrett av EU, som truet med å kaste Hellas ut av unionen.

Et svik mot ungdommen

De økonomiske realitetene er fortsatt dystre i Hellas, til tross for at både EU og regjeringen har rapportert om en bedring i statsfinansene. En del av den økonomiske "redningspakken" fra EU innebar nemlig lettelser i statsgjelden, som riktignok fortsatt er massiv. Det store problemet til grekerne er at det ikke finnes nok jobber, og at mange av de jobbene som finnes, er på det svarte arbeidsmarkedet.

I 2010, før finanskrisen, sto 25 prosent av grekere under 25 år uten jobb. I juli 2011 hadde tallet steget til 60 prosent. I dag ligger ungdomsarbeidsledigheten i overkant av 45 prosent. Det er katastrofale tall. En hel generasjon unge grekere føler seg tilsidesatt og akterutseilt. Adgangen til høyere utdannelse er et stadig trangere nåløye, og mange unge grekere har forlatt hjemlandet på jakt etter arbeid, eller de arbeider svart, uten rettigheter og pensjonspoeng.

Fascistene tapte

Foreløpige analyser viser at mange unge grekere som stemte på Syriza ved forrige valg, nå har forlatt partiet. Enten til fordel for Ny Demokrati, som lover skattelettelser og privatiseringer, eller til enda mer radikale partier på venstresida. Både kommunistene og det venstrepopulistiske MeRA25 er inne i nasjonalforsamlingen.

Heldigvis havnet de voldsdyrkende og ultranasjonalistiske nyfascistene i Gyllent Daggry så vidt under sperregrensa, og er dermed ute av parlamentet. Men det manglet bare 0.07 prosent på at de igjen ble representert i nasjonalforsamlingen i landet som kaller seg Demokratiets Vugge.