Sjåfører for Posten Bring har en timelønn på 33, 90 kroner. De er ansatte i Bring Trucking, et slovakisk selskap, heleid av Bring Cargo AS, som igjen eies av Posten Norge, statens eget konsern.

Selskaper som driver internasjonal transport, altså transport over landegrenser, kan betale sjåførene etter nivået som gjelder i landet der selskapet er registrert.

Samtidig sier EUs regler mot sosial dumping at det skal være lik lønn for likt arbeid på samme sted. Spørsmålet her blir om de virkelig driver internasjonal transport, eller bare utnytter internasjonale regler på svært tvilsomt vis.

«Vi gjør ikke noe ulovlig,» sier konserndirektør Tore Ketil Nilsen i Posten Norge, statens eget konsern.

Men i Danmark saksøker tidligere Bring Trucking-sjåfør Emilian Tudor Jetzi selskapet for 2,3 millioner kroner. Det utgjør forskjellen mellom lønnen han har fått utbetalt, og lønnen en dansk sjåfør får i Danmark. Han har den danske fagforeningen i ryggen, og forteller at bilen han kjørte, alltid stod parkert på Kastrup utenfor København.

Dersom et utenlandsk selskap driver transport bare innenfor et annet lands grenser, snakker vi om kabotasje. Kabotasje er i hovedsak ikke tillatt i Norge.

Også i Sverige og Nederland jobber fagforeningene med å avdekke slike forhold i transportbransjen. Tommy Jonsson, ombudsmann i svenske Transportarbetarförbundet, hevder Bring Trucking driver planlagt kabotasje.

Et hundretalls slovakiskregistrerte biler står fast i Sverige, den eneste internasjonale frakten selskapet driver, er av sjåførene, som blir busset inn, hevder Jonsson.

Seniorrådgiver Per Herman Pedersen i det norske Vegvesenets krimseksjon, mener man må stille store kunder til ansvar. I Norge heter det Påse-plikten: Kunder som kjøper eller bestiller transport, har plikt til å undersøke om de som utfører transporten har de lønns- og arbeidsforhold de har krav på. «Jeg tror de vet at dette ikke går opp,» sier Pedersen. «Da medvirker de til straffbare forhold. Noen alarmklokker burde ringe.»

Det burde de. Store bedrifter, blant andre Ikea, bør både stilles til ansvar, og ta ansvar.

Men der alarmklokkene virkelig burde buldre øredøvende, er hos staten. Her ved Posten Norge.

Om praksisen til Bring er ulovlig kabotasje, eller bare en svært tvilsom måte å utnytte internasjonale regler og arbeidskraft på, er kanskje ikke helt klart. Men staten burde holde seg langt unna begge deler.

For statlige bedrifter må selvsagt gå foran i arbeidet mot sosial dumping. Reportasjene om transportbransjen viser at det så langt fra er tilfelle. Det er virkelig under enhver kritikk.