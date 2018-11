Natt til onsdag norsk tid er det mellomvalg i USA. Alle de 435 plassene i Representantenes hus er på valg, og 33 av de 100 plassene i Senatet. I begge hus er det direkte valg som gjelder, og til sammen utgjør de Kongressen. Republikanerne har hatt flertallet i begge hus, men ligger an til å miste det i Representantenes hus, mens de sannsynligvis vil beholde det i Senatet.

For eller mot presidenten

Naturlig nok er det de moderate republikanerne som kan komme til å skifte side. De høyt utdannede i storbyene, som tradisjonelt støtter republikanerne ut fra den økonomiske politikken generelt og skattepolitikken spesielt, og kanskje også de mer verdikonservative i de nordligste statene, som likevel er moderate nok til å velge bort Trump.

For i mellomvalgene har det tidligere vist seg at velgerne er lettest å engasjere til å stemme for eller mot den sittende presidenten - mer enn ønske om å stemme for demokratene, kan ønske om å stemme mot Trump avgjøre.

Republikanerne har i stor grad selv kjørt fram at dette er et valg for eller mot Trump. Og presidenten trekker nasjonalistkortet, og retter oppmerksomheten mot «karavanen og Kavanaugh». Det er migrasjonskaravanen på vei gjennom Mexico han refererer til, der han blant annet har sagt at «ukjente krefter fra Midt-Østen» skjuler seg, uten å begrunne påstandene nærmere. «Demokratene er mer opptatte av å beskytte fremmede kriminelle enn egne borgere,» hevder han. Kavanaugh er Trumps omstridte nye høyesterettsdommer, som etter nominasjonen ble anklaget for seksuelle overgrep mot flere kvinner.

Kan bremse Trump

Hvis demokratene får flertall i Representantenes hus, er det varslet flere granskinger knyttet til mulige interessekonflikter mellom Trumps forretningsvirksomhet og hans rolle som president. Demokratene vil også forsterke støtten til spesialetterforsker Robert Mueller og hans gransking av forholdet mellom Trumps valgkamporganisasjon og russiske påvirkningsagenter. Skulle de ønske å stille ham for Riksrett, vil det kreve to tredjedels flertall i Senatet, noe som ikke er sannsynlig.

Demokratene kan og vil selvsagt også gjøre det vanskeligere for Trump å få gjennom politiske reformer og endringer. Noe Trump utvilsomt vil prøve å bruke til sin fordel foran neste presidentvalg - det han ikke har fått til, kan han skylde på demokratenes bremseklosser.

For resten av oss, er det å håpe at Trumps tøylesløse politikk blir tøylet og bremset de neste to årene. Men vi tror det ikke før vi ser det.