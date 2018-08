Igjen rystes det svenske samfunnet av det som ved første øyekast kan se ut som blind vandalisme, men som av svenske medier nå rapporteres å være en koordinert aksjon. I flere byer ble privatbiler - nok en gang - satt fyr på av maskerte menn. Politiet som kom til stedet, ble pepret med stein. Bildene gir inntrykk av at svenske byer er rene krigssoner, og kommer på toppen av en strøm av nyheter som handler om et samfunn der enkelte bydeler, enkelte områder, er utenfor kontroll.

Politisk panikk

Hva er det som skjer, egentlig? Det virker som om selv den svenske statsministeren sliter med å holde panikken i tøyler nå. Stefan Löfven gikk tirsdag morgen på TV og spurte om «hva f... de holder på med», disse vandalene. Dette gir ikke inntrykk av en statsminister som har kontroll.

Löfven forbannet over bilbranner i Sverige

Og det er sannheten. Svenske myndigheter svikter gang på gang i å beskytte sin egen befolkning mot ildspåsettelser, skuddvekslinger, ja til og med bombeangrep. Og nå er det snart valg. Allerede før nattens hendelser var det mer og mer som tydet på at det innvandringsfiendtlige Sverigedemokratene (SD) har en realistisk sjanse til å bli Sveriges største parti. Löfvens Sosialdemokratene ligger an til å oppleve en voldsom tilbakegang.

Leder i SD, Jimmie Åkesson, tar på sin side til orde for å sette inn styrker fra den svenske hæren og be om hjelp fra utenlandsk politi.

Bensin på bålet

Bilbrannene vil garantert gi SD enda flere velgere den første helga i september, og bokstavelig talt helle enda mer bensin på et bål som allerede brenner temmelig friskt. Det er etter hvert gått opp for Sverige at den store innvandringen til landet de siste tiårene ikke har blitt supplert med en like stor integrering. I dag finnes det en stor - og voksende - gruppe unge menn med innvandrerbakgrunn som i stor grad lever sine liv på utsiden av samfunnet.

Man kan saktens spørre seg hva som er motivet for den vilkårlige vandalismen. Er målet å hisse opp til mer fremmedfrykt? Finnes det grupperinger i innvandrerbefolkningen som faktisk ønsker at Sverige skal gå i fremmedfiendtlig retning? Denne «logikken» minner i så fall om holdningene til islamister som bruker terror for å provosere fram en krig mellom Vesten og «islam».

Det er all grunn til å være dypt urolig over det som skjer i Sverige nå. Situasjonen må bringes under kontroll.