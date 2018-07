Saken om krigsseilermonument må landes nå

Det er nesten uvirkelig at byen ennå ikke har fått et minnesmerke over denne store gruppen sjøfolk, som ofret liv eller helse for Norge i årene 1940–45. Tilsynelatende har det vært vilje i alle ledd for å få det til, men de forskjellige gruppene har ikke snakket godt nok sammen.

I 2013 tok Anne-Helen Oftedahl, som mistet sin far under krigen, et nytt initiativ overfor kommunen for å få et minnesmerke å gå til. Hun håpet det kunne stå klart til årets Tall Ships Races, men måtte i vinter innse at det ikke ville gå.

Diskusjonen har gått både om finansiering, men først og fremst er det plasseringen som har skapt bølger. Trolig er dette hovedgrunnen til at saken har gått i ring, selv om varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) prøver å samle trådene.

Forrige uke ble det kjent at Stavanger Søemandsforening, som i mange år har arbeidet for samme sak, vil gi én million for å få reist et minnesmerke.

Det er et flott utspill. Forhåpentlig får de flere med seg på et spleiselag, så vi får til en fullfinansiering.

Derimot er det svært problematisk at foreningen knytter så klare betingelser til en eventuell gave. De vil at minnesmerket skal være realisert innen 2019, de vil at det skal plasseres i havneområdet og de vil ha tydelig medinnflytelse på utforming og plassering.

Det første er svært forståelig. Å sette en tidsfrist er akseptabelt pressmiddel for å få løst en sak som begynner å haste. De fleste krigsseilerne er døde, og nå eldes også barna deres.

Verre er det når det stilles krav til plassering og utforming. Gang etter gang ser vi at donatorer stiller slike krav ved gaver eller støtte til kunst og annen utsmykning. Det er å privatisere noe som angår oss alle, nemlig hvordan det vi skal ha det på sentrale steder i det offentlige rom.

Byen er allerede skjemmet av for mange skulpturer og installasjoner som er presset gjennom av interessegrupper. Det er all grunn til å støtte varaordfører Moe i at dette må følge kommunens prosedyrer, og blant annet gå gjennom kommunens kunstutvalg. Andre berørte, som for eksempel Stavanger interkommunale havn, må også få sagt sin mening. Det er lett å forstå havnens ønske om å begrense antall installasjoner i sentrale havneområder.

Likevel må kommunen lande denne saken nå. Forhåpentlig fortsetter Søemandsforeningen arbeidet med å skaffe penger til anskaffelse og vedlikehold og forhåpentlig innser de også at dette er en sak de ikke kan avgjøre alene.