Equinor tjener masse penger, men skal likevel kutte utgiftene på norsk sokkel med 10 prosent. Det betyr nye kutt på 4,5 milliarder kroner.

Grunnen til at de skal kutte igjen er at de har et mål om at kostnadene for å produsere ett fat ikke skal være mer enn 4,8 dollar, som det var i 2017. Det er en reduksjon på 37 prosent sammenlignet med toppåret 2014.

Selskapets årsrapport viste derimot at kostnadene i 2018 hadde økt igjen, til 5,2 dollar per fat.

Jobbkutt?

Det er ikke klart ennå hvordan disse kuttene skal tas, men det er naturlig at de ansatte nå frykter for at arbeidsplasser kan forsvinne. Equinor har allerede utsatt vedlikehold, og de ansatte er ikke fornøyde med at det nå kan bli utsatt igjen.

Det blir også spekulert i om det er leverandørene som skal ta på seg mer av vedlikeholdsarbeidet. Leverandørindustrien føler seg allerede presset, og er misfornøyde med at marginene ikke øker for dem på samme måte som hos Equinor.

De ansatte sier at de ikke føler seg involvert, og at stemningen i Equinor ikke er god.

Konserntillitsvalgt Hans Fjære Øvrum sier at han i stedet for nye kutt heller ville hatt en gjennomgang av de forrige, og at de ansatte er bekymret.

Øvrum mener ledelsen mistenkeliggjør de tillitsvalgte når de sier at for dem handler dette bare om arbeidsplasser. Det handler nok om arbiedsplasser også, men det er ikke oljekrise lenger ,og de som mister jobben i dag havner nok mest sannsynlig i et annet oljeselskap eller i et leverandørselskap.

Sikkerheten viktigst

Men det aller viktigste er sikkerheten. De ansatte og deres tillitsvalgte mener at når de nå skal kutte mer, vil faren for en ulykke være større.

En studie fra i fjor, utført av Proactima for Petroleumstilsynet, slo fast at det faktisk er en sammenheng mellom kostnadsreduksjoner og risiko for uønskede hendelser.

Det er endringene etter en runde med kostnadskutt som øker risikoen, ifølge studien.

Når det gjelder sikkerhet på norsk sokkel er Equinor de første til å si at dette står foran absolutt alt. Når de tillitsvalgte sier at de er bekymret, er det grunn til å ta dette på alvor.

Her bør både Equinor og Ptil ta trepartssamarbeidet på alvor. Alle skal føle seg trygge når de går på jobb.