Ikke nok med nye rutiner

Denne uken har Aftenbladet i flere artikler belyst hva den unge kvinnen ble utsatt for under innleggelser ved klinikken, som er en del av Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Minst 11 ganger er hun stengt inne alene på et rom. I tillegg er hun ved en anledning påført transportbelte.

Først da jenta selv klaget, ble systemsvikten avdekket. Ingen bestrider at de nevnte tiltakene er utført. Tvert imot består bare tvilen i om hun er utsatt for flere krenkelser enn disse. Den dårlige dokumentasjonen er ett av de kritiske punktene i oppryddingen i denne triste og unødvendige saken.

PHBU står daglig oppe i mange dilemmaer. Pasienter kan være utagerende og en fare både for seg selv og for omgivelsene. Vi må akseptere at det i enkelttilfeller er nødvendig å bruke tvangsmidler for å få vanskelige situasjoner under kontroll. I visse tilfeller kan til og med slike institusjoner få kritikk fordi de i for liten grad bruker slike virkemidler.

I denne saken handler det derimot om en tilfeldig, nærmest bevisstløs bruk av svært krenkende virkemidler. Det er ikke fullt mulig å dokumentere hvor mange ganger jenta er utsatt for tvangsinngrep. Like lite er det mulig å finne ut av hva som har ligget til grunn for inngrepene.

Saken framstår dessverre som en sammenhengende rekke av tilfeldigheter, der kjennskap til lov og pasientrettigheter ikke er framtredende. Viljen til å dokumentere hendelsene og innrette seg etter retningslinjer ser også ut til å ha vært mangelfull.

Grunnleggende sett ser det ut til at jenta er behandlet etter innfallsmetoden, fordi personalet har vært for dårlig kjent med regler og prosedyrer. Det er heller ikke bra at systemet ikke har oppfanget så store og så mange avvik. Vanligvis kommer slike saker opp ved at sykehuset selv rapporterer om uønskede hendelser.

Klinikksjef Lars Conrad Moe ved SUS er både klok og ydmyk i måten han kommenterer saken på. Erkjennelsen både av at det er gjort feil og at det er mye å lære, er uforbeholden. Det samme gjelder viljen til å gjøre forbedringer. Det er beroligende for oss alle at SUS håndterer saken på denne måten.

Fylkeslege Janne Dahle-Medhus legger heller ikke mye i mellom i sin kritikk og sine pålegg om forbedringer. Det er en tydelighet som også er beroligende, ikke minst fordi det er veldig viktig å markere både den særlige beskyttelsen og tryggheten barn har rett på, og at også mindreårige er selvstendige rettssubjekter. Her er det ikke nok med nye rutiner. Ny kunnskap, mer kunnskap og bedre holdninger, er også en del av bildet.