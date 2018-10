MDG må jobbe hardt for å beholde velgerne i Stavanger

Torfinn Ingeborgrud entret offentligheten i Stavanger da han i 2009 jobbet for at elbiler skulle få lov til å kjøre i 17. mai-toget. Som styreleder for den nystiftede Rogaland Elbilforening mente han dengang at dette var en god måte å skape blest om elkjøretøyer.

I 2011 stilte Ingeborgrud som førstekandidat i Stavanger for Miljøpartiet De Grønne. De trengte rundt 1000 stemmer for å bli representert i bystyret.

I et intervju med Aftenbladet sa han dengang at han skulle spise strømpen sin hvis de ikke klarte det. Han slapp den sure sokken. For partiet fikk 765 stemmer og en oppslutning på 1,3 prosent.

Ingeborgrud ble den første representanten for MDG i bystyret i Stavanger.

Formidabel vekst

Siden da har partiet hatt en formidabel vekst. Fire år senere, i 2015, stemte 5,2 prosent på MDG i Stavanger. Partiet fikk tre nye representanter i bystyret.

På landsbasis fikk MDG en oppslutning på 4,2 prosent.

I Rogaland fylke, fikk MDG en oppslutning på 3,7 prosent i 2015. Det betydde at de for største gang også fikk to representanter i fylkestinget, den ene av dem Ingeborgrud.

Det står respekt av at MDG i Stavanger har klart å bygge seg opp lokalt. Men partiets oppslutning har falt siden toppåret 2015.

Den siste meningsmålingen, utført av Respons analyse for Aftenbladet i september, viste at 3,8 prosent av velgerne i Stavanger ville ha stemt på MDG dersom det var kommunevalg dag.

Voksesmerter

Etterhvert som partiet har vokst seg større, har de på landsbasis opplevd en del voksesmerter. Klager på dårlig miljø og diskusjoner om politiske retninger, har ført til utmeldinger flere steder i landet.

Men i Stavanger har partiet også opplevd innmeldinger. Nylig meldte Rune Askeland overgang fra Venstre til MDG, etter at han ble vraket fra en topplassering i sitt eget parti.

Det betyr at MDG øker fra fire til fem representanter i bystyret.

Nye frontfigurer

Ingeborgrud var en pioner i sin tid, men veksten i oppslutningen er langt fra bare hans fortjeneste. De store sakene er det unge krefter som har frontet, spesielt under valgkampen i 2017.

I januar i år trakk Ingeborgrud seg som gruppeleder for MDG i Stavanger. Han overlot da styringen til Daria Maria Johnsen.

Johnsen må nå finne sakene som treffer folk, og de folkene som kan markere partiet framover. Samtidig må hun sørge for at partiet også har noe å tilby velgere i Finnøy og Rennesøy, der partiet i dag ikke har noen representanter i kommunestyrene.