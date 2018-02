Byggeskandalen i Oslo

Foreløpig har Stortingets direktør Ida Børresen gått av med umiddelbar virkning som følge av de store kostnadsoverskridelsene. Stortingspresident Olemic Thommesen (H) er under press og møter krav om å trekke seg fra presidentvervet. Neste uke er det innkalt til krisemøte i presidentskapet.

Styringen har sviktet

Det er bare drøye to måneder siden stortingspresidenten orienterte om at det nye kostnadsoverslaget lød på 1,8 milliarder. Og det ble gitt forsikringer om at var den prisen prosjektet skulle ende opp med. Nå er prisen økt med ytterligere en halv milliard til 2,3 milliarder kroner totalt. Opprinnelig totalbeløp ble i 2015 satt til 1,2 milliarder. Det er ingen tvil om at oppussing og utvidelse i Stortinget var helt nødvendig. Det er kostnadsstyringen som har sviktet.

Finn løsninger selv

Det er viktig at Stortinget selv makter å finne løsninger. Om stortingspresidenten selv, OlemicThommesen, må finne andre oppgaver resten av stortingsperioden, er det en liten sak sammenlignet med omdømmetapet landets nasjonalforsamling blir påført dersom han og presidentskapet, avgått stortingsdirektør og prosjekteringsselskapet Multiconsult fortsetter å skylde på hverandre. At det har vært manglende kostnadsstyring, er åpenbart for alle.

Spørsmålet melder seg også om hvorvidt kontraktsutformingen er tydelig nok, eller om den gir rom for litt vel romslige tolkninger. Stortinget har stevnet Multiconsult, så siste ord er langt ifra sagt.

Hult

Stortinget gir lover og vedtar budsjetter. Pengebruk og kostnadskontroll er en vesentlig del av nasjonalforsamlingens arbeidsområde. Stortingspolitikere pleier da heller ikke å være nådige når kostnadsoverslag sprekker på prosjekter Stortinget selv har vedtatt. Slik kritikk vil ha et underlig hulhetens preg over seg når det nå viser seg at Stortinget selv har mistet fullstendig kontrollen over byggeprosjektet som Stortinget selv er byggherre for.

Prosjektet må fullføres, og kanskje må også flere ansvarlige enn direktøren forlate sine posisjoner. Mest av alt kreves det nå tydelige grep, og ikke minst en vilje til å finne en god og fornuftig inndekning på gigantsprekken som ikke utelukkende belaster skattebetalerne. Viljen blant lønnsmottakere flest til å betale for denne typen ekstrautgifter er lik null.