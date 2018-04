Barn myrdes med kaldt blod i Syrias. Verden ser på.

Syrias diktator, Bashar al-Assad, myrder sin egen befolkning. Det har han gjort i lang tid, og det kommer han til å fortsette med. Spillet mellom verdens stormakter har regler som gjør at han slipper unna med å drepe barn med nervegass.

Vi har skrevet liknende ledere før. Men grunnen til at det er nødvendig å gjenta, er at det ikke er enkelt å fatte at slike forbrytelser, som altså er klare brudd på internasjonale overenskomster, kan få pågå uten at de ansvarlige blir stilt til ansvar. Hvordan kan det ha seg at verdenssamfunnet ikke har virkemidler til å sørge for at Assad blir avsatt, tiltalt og dømt for forbrytelser mot menneskeheten?

Svaret er «stormaktspolitikk». Assads nærmeste støttespillere er Russland og Iran. De sunnimuslimske og til dels ekstreme islamistiske opprørerne i Syria som ikke tilhører IS, er støttet av Saudi-Arabia og delvis av Tyrkia. Tyrkia er på den annen side i åpen krig inne i Syria mot de kurdiske Peshmerga-styrkene, som har vært støttet av USA. Det er den samme brutale og forvirrende suppa som før, selv om IS nå er på det nærmeste utslettet i Syria og på rask vei til å bli det i Irak.

Raseri etter påstått kjemisk angrep i Syria

Russland holder sin hånd over Assad av flere grunner. Landet tilbyr russisk marine og luftvåpen baser, og forbindelsen mellom Russlands hersker Vladimir Putin og Assad gjør at Russland blir en sentral aktør i Midtøsten. Dette er viktig for Putin, som frykter at flere land i regionen skal vende seg mot Vesten for å bygge allianser. Iran støtter også Assad i tykt og tynt, så lenge belønningen er at Iran har innflytelse i ett av erkefienden Israels naboland.

Helgens angrep med nervegass, rapportert av flere uavhengige kilder, skjedde i byen Douma nær hovedstaden Damaskus. Douma er en av de siste byene i regionen Øst-Ghouta som fortsatt er delvis kontrollert av opprørsgrupper. EU har bekreftet at det er overveiende sannsynlig at Assad-regimet er ansvarlig. Mer enn 100 mennesker er bekreftet omkommet, mange av dem barn. Dette er dessverre ikke første gang regimet bruker nervegass mot egen befolkning. Siden 2013 har flere tusen sivile blitt drept eller skadd i slike angrep. Det er bekreftet bruk av både nervegiften sarin og tønnebomber med klor, blant annet i Ghouta ved to anledninger og i storbyen Aleppo i 2016.

Bashar al Assad er en morder og en krigsforbryter. Men han vil neppe måtte stå til rette med det første.

