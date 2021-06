Oppvask på Ullandhaug

AFTENBLADET MENER: Risiko for økonomiske overskridelser, og et dramatisk varsel om mobbing og fryktkultur. Sykehusprosjektet på Ullandhaug er åpenbart inne i en kritisk fase.

«Vårt mantra er åpenhet. Vi har ingenting å skjule», sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson til Aftenbladet, etter at vi fredag kunne fortelle om fare for økonomisk sprekk, aggressive entreprenører og en avtale som allerede har økt fra 350-400 millioner til over én milliard.

Mandag kom nyheten om at en ansatt i prosjektledelsen for det som for tiden er Norges største byggeprosjekt har varslet om alvorlige problemer i arbeidsmiljøet i prosjektorganisasjonen. Varselet beskriver mobbing, fryktkultur og maktmisbruk, noe som har fått byggherren, Helse Stavanger, til å be revisjonsselskapet BDO undersøke forholdene og utarbeide en rapport.

Slik skal det nye universitetssykehuset se ut. Men før den tid kommer en krevende periode for å lose prosjektet i havn uten alvorlige overskridelser på tid og budsjett. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture / Aart Architects

Det er i utgangspunktet betryggende og beroligende at prosjektdirektør Johanson så tydelig understreker at åpenhet er målet. Dette må være en selvsagt forutsetning i et prosjekt som skal bruke 11,3 milliarder offentlige kroner – og det er bare i første byggetrinn.

Helse Stavanger har gått med åpne øyne inn i en prosjektform som er krevende. I stedet for å tildele noen få, store kontrakter til et mindre antall entreprenører, har prosjektet satset på å dele jobben opp i et stort antall mindre kontrakter. Grunnen er at de har ment at dette gir bedre kontroll med prosjektet, herunder styring av utgiftene.

Risikoen ved en slik modell er det store antallet kontrakter. Jo flere kontrakter, desto flere potensielle krangler om hvordan de skal tolkes. Flere av entreprenørene har allerede engasjert jurister for å bistå dem, og prosjektet bruker nå mye tid og penger på sine egne jurister.

Kostnadsoverskridelsene på Oslos nye vannforsyning, en sak som nylig førte til at byrådet i Oslo måtte gå av, bunner for en stor del i uforutsette kostnadsøkninger. Mange materialer og råvarer har økt kraftig i pris, og kontrakter av denne typen gir vanligvis entreprenørene rett til å øke prisen tilsvarende.

Det slett ikke utenkelig, ja kanskje til og med logisk, at et økt stressnivå hos byggherren og prosjektorganisasjonen kan ha utløst negative endringer i arbeidsmiljøet. Det står mye på spill her, og i slike store prosjekter er det mange «småkonger» som for all del vil unngå å bli sittende med svarteper dersom prosjektet går på en smell.

Ansvaret for å unngå at prosjektet kommer ut av kontroll ligger utelukkende hos byggherren og prosjektledelsen. Prosjektleder Johanson må forsikre seg om at hun er fullt informert, og hun må holde styret fortløpende orientert.

Helse Stavanger har gått med åpne øyne inn i en prosjektform som er krevende, med en lang rekke kontrakter.