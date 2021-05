Norge må ikke gi opp

AFTENBLADET MENER: Norge må fortsette sitt arbeid i FNs Sikkerhetsråd for å sørge for at konflikten mellom Israel og Palestina ikke eskalerer til en krig mellom partene.

En palestinsk mann løper fra tåregass fra det israelske politiet utenfor al Aqsa-moskeen i Jerusalems gamleby. Foto: Mahmoud Illean / AP

Den siste uken har konflikten mellom Israel og Palestina eskalert. Over 40 mennesker er drept og flere hundre er skadd som følge av israelske luftangrep på Gaza og palestinske rakettangrep på byer sentralt og sør i Israel. Det har blitt erklært unntakstilstand i byen Lod.

Under den siste fredagsbønnen i fastemåneden Ramadan, samlet titusener av palestinere seg ved al Aqsa-moskeen i Jerusalems gamleby. Dette er en av Islams helligste steder, men ligger også rett ved et av de mest hellige steder i jødedommen, Tempelhøyden.

Israelsk politi skjøt med gummikuler på palestinerne i moskeen, og palestinerne kastet steiner og flasker tilbake.

Innbyggerne i Sheikh Jarrah-distriktet i Øst-Jerusalem frykter at de vil bli kastet ut, etter at en israelsk domstol nylig avgjorde at tolv palestinske familier skal kastes ut, til fordel for israelske bosettere. Disse mener at deres familier bodde i områder der før staten Israel ble grunnlagt i 1948.

Protestene tok derfor en ny vending mandag da israelsk politi sa ja til at konservative, nasjonalistiske jøder kunne marsjere gjennom Øst-Jerusalem.

Denne marsjen skjedde i forbindelse med Jerusalemdagen, som er til minne om at Israel tok kontroll over gamlebyen i 1967 og skal være en markering av Israels standpunkt om at hele Jerusalem må være under israelsk kontroll.

Palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som sin hovedstad, og den jødiske markering førte derfor til store protester og vold mellom de to grupperingene.

Det er den gamle konflikten som har blusset opp igjen. Men denne gangen har verken den israelske presidenten Benjamin Netanyahu eller den palestinske presidenten Mahmoud Abbas noen interesse i å stanse konflikten.

Dersom det nå roer seg, står Netanyahu i fare for å måtte gå av som president, og da er det ventet at han vil bli stilt for retten for korrupsjon. I forrige uke avlyste Abbas det palestiske valget, det første på 15 år. For ham er det beleilig å ta oppmerksomheten bort fra dette og legge skylden på Israel.

Norge, som medlem av Sikkerhetsrådet, har forsøkt sammen med Tunisia og Kina å få rådsmedlemmene med på en felles uttalelse der Israel bes om «å innstille aktiviteten i bosetningene, rivingen av hus og utkastelser, inkludert i Øst-Jerusalem, i tråd med sine forpliktelser i henhold til humanitær lov». Tidligere denne uken stanset USA dette. Det er uklart hvorfor.

«Norge gir ikke opp», sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Og det er det viktig at vi ikke gjør, for blir det full krig mellom israelere og palestinere vil det få følger for hele verden.