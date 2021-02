For enkelt å stoppe Holmenkollrennene

AFTENBLADET MENER: Regjeringen stoppet hopprennet i Holmenkollen og 25 andre internasjonale skirenn i Norge den neste måneden. Var det nødvendig?

Halvor Egner Granerud er verdens beste skihopper, men til tross for gode smitteverntiltak får han ikke møte utenlandske konkurrenter på hjemmebane. Foto: NTB-Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Nei, selvfølgelig var det ikke det. Beskjeden fra regjeringen, som tvang arrangørene til å avlyse, kan diskuteres. Men de unngår debatten om forskjellsbehandling og de kan si at smittevern trumfer alt. Også Skiforbundet og utøverne uttaler at de «aksepterer» og «forstår».

Det gjør alle, men det går an å spørre om Norge på denne måten løper fra sitt ansvar som ledende vintersportsnasjon. Smittevernregimet rundt de store vinteridrettene har vært ekstremt tydelig og virket godt gjennom hele vinteren.

Dette har blant annet ført til at publikum ikke slipper til, at støtteapparatet er begrenset og at mediene har måttet rapportere på avstand. Langt fra tilfredsstillende, men det har holdt virksomheten i gang.

For utøverne har det vært en prøvelse, med stadig testing, få hjemreiser og lite kontakt med omverdenen, men de har bidratt til å holde det gående. Og like viktig: de har gitt et snev av brød og sirkus til hjemmesittende, isolerte fjernsynsseere. Myndighetene kan ikke se bort fra at dette poenget. Folk trenger mer enn Maskorama.

Dilemmaet er selvsagt at store deler av kulturlivet ligger nede, store deler av breddeidretten er lagt død, puber må holde stengt og barn må ha hjemmeskole. Det er diskusjonen om urettferdighet regjeringen vil unngå. Da når ikke de gode argumentene om smittevernregime fram.

Mange savner logikk eller rettferdighet i smitteverntiltakene, men her er det lett å følge myndighetene i at det er totaliteten som gjelder. I en slik totalitet bør det også være mulig å se på unntak.

Mange viser til høstens baluba rundt fotballandslaget, der laget uteble til en viktig bortekamp mot Romania. Det viste seg også at flere spillere ble smittet under oppkjøringen til kampen, men dette ble altså oppdaget. Stort sett har europeisk toppfotball gått sin gang det siste halvåret, med denne kampen som unntak, så idrettens tiltak virker. Skilandslagene må heller ikke hente utøvere fra en rekke forskjellige land, slik som de må i fotball.

Avlysningene kommer ikke til å skape stor debatt, for nordmenn er veldig lojale overfor tiltakene, men her er utnytter myndighetene lojaliteten på en litt for lettvint måte. Det hadde vært et lyspunkt i hverdagen med Linn Svahn, Alexis Pinturault og Kamil Stoch i norske skispor de neste ukene.