Ta ansvar for dyra

AFTENBLADET MENER: Nå ønsker mange å kvitte seg med kjæledyrene de anskaffet under pandemien. Den trivelige kosen er tydeligvis slutt.

Mange skaffet seg et firbeint familiemedlem under pandemien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dyrebeskyttelsen i Norge har 26 avdelinger rundt om i hele landet. De aller fleste melder om sprengt kapasitet. Vanligvis hjelper de så godt de kan med omplassering av dyr som eierne av en aller annen grunn ikke ønsker å beholde videre. Men nå er det for flere avdelinger snakk om inntaksstopp.

Det samme gjelder for Foreningen for omplassering av dyr. Fra begge disse organisasjonene er opplevelsen nå den samme: Det er i stor grad hunder, katter, kaniner eller hamstere som ble anskaffet under pandemiens første år.

I juli fortalte NRK om fugleentusiast Jon Karlsen fra Fredrikstad. På bare to uker tok han imot 100 dyr og fugler fra folk over hele landet, som ville på ferie og som ville kvitte seg med dyrene de hadde skaffet seg under pandemien.

Når hjemme-tilværelsen ikke er slik den var, og voksne, barn og unge deltar i ulike aktiviteter på fritiden, utenom skole og jobb, blir det ikke tid til kjæledyrene. Og da vil man heller kvitte seg med dem enn å ta ansvar for den anskaffelsen som ble gjort.

De fleste utrente kjæledyreiere har fått seg en overraskelse. En hundevalp er som å få en ny baby i huset. Den trenger trygghet og omsorg, og både valp og eier har godt av å ta et valpekurs og et dressurkurs for at forholdet mellom hund og eier skal bli det beste.

En tur til veterinæren koster mye, enten det er på grunn av sykdom eller for å ta vaksiner. Men det ble ikke arrangert valpekurs under pandemien. Nå er det for mange over og ut, og da er det ikke så greit å være hund eller katt.

Kjæledyr er viktig for mange. Og det gir både trygghet og god læring for barn å ta del i ansvaret med å ha et kjæledyr. Nærhet og varme, omsorg og vennskap utvikles gjerne i stort monn. Og de aller fleste, både voksne og barn, har stor glede av kjæledyrene sine.

For mer enn hundre år siden skrev dikteren Per Sivle en av sine mange historier som fortsatt lever: «Berre ein hund». Den handler om det varme vennskapet mellom hunden Hall og gutten Per, og er en rørende varm og god fortelling den dag i dag.

For mange familier fungerer dyrehold utmerket, men ikke for alle. Dyrebeskyttelsen mener 2022 blir rekordår for dumping av kjæledyr. Enkelthistorier om dumping i sjøen, eller dyr etterlatt i veikanten,

er groteske eksempler.

Eiere av kjæledyr må være villige til å ta ansvaret også når pandemien er

over. Dyrevernloven setter strenge straffer for mishandling eller vanskjøtsel av dyr.