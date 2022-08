Flukten fra regjeringspartiene

AFTENBLADET MENER: Regjeringspartiene opplever vill velgerflukt, mens Høyre fosser fram på målingene. Skyldes dette uflaks? Bare delvis.

Partilederne Vedum og Støre står i sterk motvind for tida. Men det skyldes ikke bare «uflaks», mener Aftenbladet.

En meningsmåling utført for NRK viser at Høyre ligger på rekordnivå, over 30 prosentpoeng, mens de to regjeringspartiene Ap og Sp opplever en voldsom velgerflukt. På denne målingen er Høyre større enn de to regjeringspartiene sammenlagt.

Nå skal det aldri legges for mye vekt på enkeltmålinger, men tendensen i målingene har vært entydig, egentlig nesten helt siden regjeringen tiltrådte i oktober i fjor.

Det er ikke en enkelt grunn til denne, sett fra venstre side i politikken, dystre utviklingen. Når stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Rogaland snakker om «uflaks», har han selvsagt litt rett i det. Det var ikke regjeringens skyld at Omikron-varianten av korona førte til at en ny og uhyre upopulær nedstengning av samfunnet måtte gjennomføres omtrent før regjeringen hadde fått tatt fatt på arbeidet.

Og de store, internasjonale trendene med økte energipriser, krig i Europa og sterk inflasjon er selvsagt heller ikke noe en norsk regjering kan påvirke i særlig grad.

Paradokset er at mens AS Norge går veldig godt, med sterkt økte inntekter for Staten og eksportindustrien og med rekordlav arbeidsledighet, opplever mange velgere likevel at hverdagen blir vanskeligere. De vanvittige strømprisene i sør er én ting. Rentehevingene som vil fortsette er en annen. Og den generelle prisstigningen på mat og andre nødvendigheter er en tredje.

Høyre-leder Erna Solberg er nok i sitt stille sinn fornøyd med å ikke være statsminister akkurat nå. For hun hadde hatt omtrent nøyaktig like store problemer med å håndtere krisene som kommer på løpende bånd som Jonas Gahr Støre har. Høyre og de andre borgerlige partiene har i realiteten omtrent samme syn på energipolitikken og markedsapparatet for elektrisk kraft som Ap.

Og Solberg merker seg garantert med tilfredshet konflikten internt i Ap, der Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun, som leder partiets energiutvalg, har havnet i krangel med partiets nestleder, nordlendingen Bjørnar Skjæran, om utveksling av strøm mellom nord og sør.

Regjeringspartner Senterpartiet har svekket seg kraftig helt siden nedturen startet underveis i valgkampen i fjor. Noe av skuffelsen hos velgerne skyldes at avstanden mellom retorikken i opposisjon og den praktiske politikken i posisjon har vist seg å være stor. Akkurat som Frp opplevde i regjering.

Dette er ikke «uflaks». Det er politisk virkelighet.