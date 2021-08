Samarbeid er nøkkelen

AFTENBLADET MENER: Olje- og klimapolitikken kan ikke basere seg på én enkelt studie.

MDG-leder Une Bastholm brukte én studie som argument for å kutte oljeproduksjonen i Norge.

Etter partilederdebatten i Arendal for en uke siden har debatten rast rundt rapporter som handler om hvorvidt kutt i norsk oljeproduksjon vil føre til reduserte utslipp eller ikke.

MDG-leder Une Bastholm refererte til en rapport fra SSB fra 2013, der forskerne undersøkte om det er samfunnsøkonomisk billigere å redusere globale utslipp ved å kutte i norsk oljeproduksjon enn ved å redusere utslipp i Norge.

NRK-programleder Fredrik Solvang konfronterte MDG-leder Une Bastholm med en upublisert rapport fra Rystad Energy, som angivelig skal vise at en norsk olje-exit har negativ klimaeffekt. Denne rapporten er bestilt av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Ikke nytt

Rapporter som dette er ikke noe nytt.

Også ifølge anslagene fra 10 økonomieksperter, fra 2018, vil en reduksjon i norsk oljeproduksjon føre til at andre oljeprodusenter vil øke sin produksjon tilsvarende 2/3 av reduksjonen i den norske produksjonen og at det derfor ville hatt en klimaeffekt.

Men dette har blitt avvist av andre, blant andre førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH, Torfinn Harding, og James Cust, økonom i Office of Chief Economist for Africa i Verdensbanken.

De skrev som svar til de 10 økonomene at «norsk oljekutt vil gi små globale utslippsreduksjoner. Svært mye av våre kutt vil lekke ut i økt produksjon i andre land».

Tilbudssidepolitikk

Klimaomstillingsutvalget, et bredt utvalg ledet av tidligere klimaminister fra Høyre Vidar Helgesen, diskuterte akkurat dette i sin rapport som ble publisert i fjor høst.

Såkalt tilbudssidepolitikk, der man kutter produksjonen i stedet for etterspørselen, er tenkt som et tiltak som fører til økte priser og presser fram nye løsninger.

Problemet er at de største produsentene av fossil energi ikke har vært opptatt av å kutte utslipp. Opec og deres samarbeidsland har kuttet produksjonen, men av hensyn til pris. Derfor peker andre igjen på at det er på etterspørsselssiden det må iverksettes tiltak.

En rapport

Hvis Norge står alene i å kutte oljeproduksjonen, vil det være et svært eksperimentelt tiltak. Det samme vil det være å fortsette som før.

Vi skal ta på alvor sammenstillingene av klimarelevant forskning fra FNs klimapanel. Men samtidig kan ikke klima- og oljepolitikken i Norge baseres på én enkelt empirisk studie eller rapport, verken fra økonomer eller Rystad Energy.

I november skal verdens land samles i Glasgow i Skottland til det 26. klimatoppmøtet, der målet er å komme med konkrete tiltak for å oppnå klimamålene i Parisavtalen. Dette kan være en arena for for norske myndigheter å diskutere muligheten for et internasjonalt samarbeid om kutt i oljeproduksjonen. For samarbeid er nøkkelen om et tiltak som dette skal lykkes.