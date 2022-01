Forbrytelse og sjakk

AFTENBLADET MENER: Det er forståelig at TV2s valg av David Toska som sjakk-kommentator skaper reaksjoner. Men han har sonet dommen og dermed gjort opp for seg med samfunnet.

Et promo-bilde fra TV2 viser Nokas-dømte David Toska (til høyre) i sjakkstudio sammen med sjakkekspert Jon Ludvig Hammer (til venstre) og programlederne.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

David Toska, som planla og var hovedmannen bak ranet av Nokas-sentralen i Stavanger i 2004, har takket ja til å delta på enkelte av sjakksendingene til TV2. Dette har skapt sterke reaksjoner, der enkelte kommentatorer har gitt uttrykk for at TV2 har opptrådt umoralsk ved å inngå en slik avtale.

Toska ble dømt til 18 års ubetinget fengsel for sin rolle i Nokas-ranet, der politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept av raneren Kjell Alrich Schumann. David Toska ble løslatt i 2018, etter å ha sonet 13 år av dommen. Dette er i tråd med vanlig praksis i Norge.

TV2 opplyser at de etterlatte etter Klungland ble forespurt i forkant av avtalen med Toska, og at de ikke hadde innvendinger. For oss er dette et viktig moment i saken.

Toska, som i dag er 46 år gammel, var en svært habil sjakkspiller som ungdom, og tok opp igjen interessen for sjakk mens han satt i fengsel. Han er med andre ord i stand til å vurdere og uttale seg om sjakkpartier, og det er nettopp dette TV2 har bedt ham om.

Det er forståelig at valget av Toska skaper reaksjoner. Noen vil synes det er usmakelig at TV2 på denne måten benytter seg av det sensasjonelle elementet som Toska representerer for å skape blest om sine sjakksendinger, men det er ikke hva saken i prinsippet dreier seg om.

Det bærende prinsippet i strafferettspleien er at det skal være mulig for en domfelt forbryter å vende tilbake til samfunnet etter at straffen er fullbyrdet. Det er faktisk mer enn et prinsipp, det er en målsetting.

Toska har tatt høyere utdanning under soning, og har i dag jobb i IT-bransjen i hjembyen Bergen. Han har tatt sin straff, og uttrykt anger og skam over de lidelsene og traumene Nokas-ranet påførte familien Klungland, ansatte ved Nokas-sentralen og polititjenestemenn som ble involvert i skuddvekslingen ved Domkirkeplassen.

Toska framstår i dag dermed som rehabilitert og med et oppgjort forhold til samfunnet. I lys av dette er det vanskelig å se at en opptreden som kommentator i noen sjakksendinger på tv sender et «feil signal». TV2 er i sin fulle rett til å invitere ham, og Toska er i sin fulle rett til å takke ja.

Når det er sagt, kan vi skjønne at noen vil reagere negativt og synes det er ubehagelig å se Toska i en slik rolle. Men noen ganger er ubehag noe vi bare må leve med. Det er – også – en del av prisen for å leve i et samfunn som er tuftet på prinsippet om at også dømte forbrytere fortjener en sjanse til.

Det bærende prinsippet i strafferettspleien er at det skal være mulig for en domfelt forbryter å vende tilbake til samfunnet etter at straffen er fullbyrdet. Det er faktisk mer enn et prinsipp, det er en målsetting