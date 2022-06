Streik rammer

AFTENBLADET MENER: En streik går alltid utover tredjepart, det er streikens vesen. Men det hjelper om streiken er til å forstå for de som uforskyldt rammes.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det ligger an til en svært uviss sommerferie for de som har tenkt å ta fly, enten det er innenlands eller utenlands. Kaoset på store, internasjonale flyplasser er alt godt kjent, og skyldes i stor grad for lite personell. Mange har blitt sagt opp eller forlatt jobben under pandemien, og flyplassene sliter med å oppbemanne igjen.

Her hjemme kan 160 flyplassarbeidere bli tatt ut i streik fra tirsdag, og SAS-pilotene har også varslet at de vil streike dersom de ikke kommer til enighet med arbeidsgiversiden innen fristen 29. juni.

Flyteknikerne, organisert i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), tok ut 31 medlemmer i streik i helgen, og 75 til mandag morgen. Streiken deres vil ramme SAS, Norwegian og Widerøe etter hvert som de trenger teknisk tilsyn av fly der teknikere er i streik.

For alle som nå kjenner sommerferien stå i fare for å ryke, er det viktig å huske på at streikeretten er et svært viktig virkemiddel i arbeidslivet vårt.

Partene i flyteknikerkonflikten, NFO og NHO, møttes i helgen for å se om det var grunnlag for å ta opp igjen dialogen, men slo fort fast at de står altfor langt fra hverandre. NHO mener kravene er helt urealistiske, og ber NFO ta ansvar. Kravet er blant annet 60 kroner mer i timen, noe som tilsvarer rundt 18 prosent lønnsøkning. Frontfagene, de mest konkurranseutsatte i industrien, fikk i år en ramme på 3,7 prosent. Sykepleierne endte på 3,84. NHO mener det ville ødelegge reglene for lønnsoppgjør fullstendig om de ga etter for flyteknikernes lønnskrav.

Flyteknikerne, på sin side, skriver på sine egne nettsider at NHO luftfart ønsker å overføre funksjoner som alltid har vært under NFOs omfangsområde til andre avtaler. Ifølge NFO er de drøyt 400 flyteknikere her i landet, og 70 prosent av dem er over 50 år, minst 25 prosent av dem kan gå av med AFP de neste fem årene. Flyteknikerlinjene sliter med å fylle opp klassene, og det skal være vanskelig å få de som forsvant ut under pandemien til å vende tilbake til yrket.

Flyteknikerne er ikke den eneste yrkesgruppen som trenger flere folk og flere av sine egne tilbake til yrket, det gjelder også sykepleierne, fastlegene og annet helsepersonell, og det gjelder lærerne de nærmeste årene.

Hvordan alt dette vil ende, er jammen ikke godt å si. Vi håper partene finner et sted å møtes. Det er ikke liv og helse det står om, men store, langvarige streiker i luftfarten nå, vil tære på tilliten folk har til bransjen og til flyselskaper som alt sliter med å holde det gående.