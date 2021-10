Snubletråder

AFTENBLADET MENER: Erna Solberg tar farvel ved å øke bensinprisen, kutte i formuesskatten og kutte i bruken av oljepenger. Hvorfor gjør hun dette nå?

Avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H) leverte 13,5 kilo med statsbudsjett til nyvalgt stortingspresident Eva Kristin Hansen fra Ap i Stortinget tirsdag.

Bare fem ganger de siste 24 årene har en avtroppende regjering lagt fram et statsbudsjett som «arves» av en påtroppende. I 1997, i 2001, 2005, 2013 og altså i år.

Konspiratorisk anlagte kunne kanskje tenke at slike statsbudsjetter, som den avtroppende regjeringen altså ikke trenger å sette ut i livet, kan være en fristende anledning til å legge ut noen politiske snubletråder for det påtroppende laget.

En slik tankemåte er trolig i overkant konspiratorisk. Erna Solberg er et ryddig og skikkelig menneske, og det er lite trolig at hun tenker slik eller tolererer at andre gjør det. Men det betyr ikke at det ikke er en kjerne av sannhet her.

For hvis vi ser på det budsjettet som ble lagt fram tirsdag, kan man jo undres på hvorfor et kontroversielt forslag som en økning i co₂-avgiften – som vil gi dyrere bensin og diesel – kommer nå, og ikke for eksempel i fjor.

Bruken av oljepenger har vært særlig høy – og høyere enn det nivået som fastsettes i den såkalte handlingsregelen – i fjor og i år. Men koronapandemien er ikke den eneste grunnen til at det har blitt brukt mye penger. Erna Solbergs mange politiske hestehandler med regjeringskamerater i Frp, KrF og Venstre har også bidratt til at budsjettene har est ut.

Men nå er det altså på tide å stramme inn, mener regjeringen, som utmerket godt vet at Jonas Gahr Støre vil få en minst like stri jobb med å snøre igjen pengesekken. Han skal jo finne støtte i Stortinget for sin mindretallsregjerings forslag. Slik støtte er aldri gratis.

Høyre ville ikke fått Frp med på et forslag om økt bensinpris. Men nå sender de ballen videre til Ap, som vil ha omtrent like store problemer med å få Senterpartiet med på det. SV på sin side vil like forslaget. Her er det duket for kamp, blant annet vil det komme krav om å justere veiavgiften ned for å kompensere for økt drivstoffpris.

En påtroppende regjering har ikke all verdens handlingsrom for å gjøre endringer i et statsbudsjett, men noe kan alltids flyttes på. De store og tunge utgiftspostene er faste utgifter, til lønn og pensjoner og drift av velferdsstaten. De påløper uavhengig av hvem som sitter i regjering. Støre og Vedum må konsentrere seg om å innkassere noen enkeltseiere i budsjettbehandlingen, men vil altså trenge støtte i Stortinget.

Venstresiden vil kreve at Solberg-regjeringens forslag om å lette i formuesskatten tvert imot blir endret til en skjerpelse. Det vil Senterpartiet i utgangspunktet være imot. Men Sp har allerede innkassert en stor seier gjennom enigheten med Ap om gratis ferje for øysamfunn. Kanskje gir de seg på formuesskatt?

