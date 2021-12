Pust med magen

AFTENBLADET MENER: Høyres angrep på regjeringen for smittevernstiltakene er både umusikalsk og lite forankret i egen politikk.

Høyre-leder Erna Solberg er blant dem som har kommet med krass kritikk av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og resten av regjeringen for håndteringen av smittevernstiltak.

«Vi har nå en høyreside som roper på inn- og utpust om "mer tiltak" (uten at det er så klart hva disse tiltakene innebærer), mens det er venstresiden som advarer mot overilte inngrep overfor en tiltakstrett befolkning og et presset næringsliv,» skrev tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Kristian Tonning-Riise, i et innlegg på Facebook, som også ble publisert hos tankesmien Minerva.

Han mente det var nærmest absurd å høre at det var Oslos byrådsleder fra Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, som sa alle de tingene som burde vært høyresidens mantra akkurat nå.

Krasse angrep

Forrige uke ba Johansen høyresiden puste med magen og ikke få panikk, og minnet Høyre om at vi har mye større kunnskap nå om pandemien enn da den brøt ut.

Høyres Erlend Svardal Bøe, medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, avviste at hans parti har hausset opp debatten. Men det er det helt klart at de har gjort. Ikke bare Bøe, men også leder i omsorgskomiteen, Tone Trøen, og Høyre-leder Erna Solberg har kommet med krasse angrep på regjeringen for det de mener er manglende smittevernstiltak.

I etterkant av denne debatten ble det innført flere tiltak både i Oslo og nasjonalt, etter nye vurderinger fra lokale og nasjonale myndigheter.

Men likevel er det her vi mener Høyre bommer. For da Bent Høie, som partiet helt klart savner, satt som helseminister, var det stort sett enighet også i opposisjonen om å ikke komme med for sterk kritikk av tiltakene og at disse skulle være forankret i anbefalingene fra helsemyndighetene. Nettopp for å beholde tilliten i befolkningen.

Polarisert debatt

Høyres strategi etter valget synes å være å angripe den nye regjeringen på alle områder, og fra alle bauger og kanter. Det ser vi også i de ukentlige spørretimene.

Men det er en ting å være kritisk til politikk på et ideologisk plan. Det er noe helt annet å forlate sin egen politikk og ideologi for å skape frykt og engstelse rundt smittevernstiltakene.

I en skjør situasjon, der mange er engstelige for en ny virusmutasjon og økt smitte, er det nå Høyre som skaper denne polariserte debatten.

Det er kritikkverdig. Høyre burde vite at er det noe som kan føre til at tilliten til myndighetene synker og at kampen mot viruset blir svekket, er det akkurat dette.

Så kanskje det er på tide å gjøre som Johansen sier: «Pust med magen».