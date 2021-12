Nytt prissjokk i vente

LEDER: Dagligvarer vil slå følge med drivstoff og strøm. Prisene for matvarer kommer til å stige betydelig neste år. Pandemien har noe av skylden for det, men ikke hele skylden.

Turen i butikken blir en dyrere fornøyelse neste år. For prisene på mat stiger i hele verden.

Hvis vi sammenlikner med forrige generasjoner, bruker norske husholdninger mindre av totalbudsjettet sitt på mat i dag. Dagligvarer har blitt relativt sett billigere.

Årsaken til dette er sammensatt. Stikkord er internasjonale handelsavtaler, mer effektive landbruksmetoder og konkurranse mellom dagligvarekjedene. I sum har dette bidratt til å holde prisen på mat nede. Dette viser seg også i global skala, ved at antallet mennesker i verden som sulter har vist en jevnt nedadgående kurve i flere tiår.

Nå er denne situasjonen i ferd med å endre seg. Flere av verdens største selskaper innen dagligvarehandelen, som Procter & Gamble, Nestlé og Unilever, varslet allerede i høst at de vil sette opp prisene sine i 2022. Og FN varsler om fare for hungersnød i 43 land neste år.

Prisstigning, eller inflasjon, har allerede gjort betydelige innhogg i privatøkonomien til folk i USA og i Euro-sonen. Også i Norge stiger prisene over hele fjøla. Rekordpriser på drivstoff og strøm og varslede rentehevinger vil gi folk mindre å rutte med. En økning i prisen på mat og andre dagligvarer vil spise opp enda mer av budsjettet til Kari og Ola.

Også den norske dagligvaregiganten Orkla har meldt om sterkt økte priser internasjonalt. Globale matvarepriser har steget 12 måneder på rad. Prisindeksen til FNs landbruksorganisasjon er på sitt høyeste nivå siden 2011.

Koronapandemien bidrar til dette, blant annet ved at prisene for transport har eksplodert. Det samme gjelder for enkelte råvarer, som matolje, sukker og hvete. Emballasje har også steget kraftig i pris.

Det er selvsagt vanskelig å anslå nøyaktig hvor sterk prisstigningen på dagligvarer kommer til å bli, men det er hevet over tvil at den vil ramme hardest for dem som allerede har en anstrengt økonomi. For den vil komme på toppen av strømsjokk, drivstoffsjokk og økte renter på lånegjelden.

Derfor bør norske myndigheter allerede nå forberede seg på å håndtere situasjonen med de virkemidlene de har til rådighet, så som tilsyn med konkurransesituasjonen og prissettingen i dagligvarehandelen. Og flere av oss vil komme til å trenge økonomisk hjelp fra det offentlige.

Men minst like viktig er å fortsette arbeidet for at Norge i større grad skal kunne være selvforsynt med viktige basisvarer. Knapphet på viktige råvarer vil forbli et globalt fenomen, der Norge er en liten aktør i et marked med sterk konkurranse. I løpet av de neste 80 årene vil verdens befolkning øke fra 7,7 milliarder til over 10 milliarder. Dette vil sette global matforsyning under et enormt press.

