En gordisk trafikk-knute

AFTENBLADET MENER: Det sier i grunnen seg selv at det ikke går an å basere en plan som skal få biltrafikken ned på et regnestykke som forutsetter at biltrafikken skal øke.

Går trafikken ned, synker inntektene i bomringen. Dette er ikke spesielt vanskelig å skjønne, men hvor skal pengene da komme fra?

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det blir nesten feil å slå fast at nå er det igjen uro og uenighet rundt Bymiljøpakken, for uroen og uenigheten er mer regelen enn unntaket, og slik har det vært lenge.

Sandnes og Sola kommune setter seg på bakbeina, og ønsker ikke at det skal legges for store begrensninger på bilbruken i Forus-området. Fylkeskommunen på sin side, med i alle fall delvis støtte fra Stavanger, insisterer på at kommunedelplanen for Forus-området må være i tråd med de overordnede målsettingene som Bymiljøpakken bygger på.

Som mange nå vet, er disse pakkene et virkemiddel for å få ned trafikktettheten i storbyområdene i Norge. Flere skal ta bussen, sykle og gå, færre skal bruke bilen. Da vil klimaavtrykket bli redusert, nyttetrafikken vil komme lettere fram og luftkvaliteten bli bedre. I tillegg kommer folkehelsegevinstene ved at folk beveger seg mer.

Dette har Stortinget bestemt. Og Stortinget har bestemt at dersom storbyene lykkes i å stanse veksten i trafikken, skal byene til gjengjeld få milliarder av kroner til veibygging, kollektivløsninger og tiltak for myke trafikanter.

Men dette er ikke noe Stortinget har tredd ned over hodet på lokale folkevalgte. Vedtaket i Stortinget bygger på lokal enighet og lokale avtaler. Det er disse avtalene som brytes hvis det blir frislipp av biltrafikk på Forus. Og det er disse avtalene som brytes dersom biltrafikken samlet sett ikke dempes.

Vi har lenge påpekt den åpenbare svakheten i systemet: Bomringene som er satt opp, skal gjøre det dyrere å bruke bilen. Slik at flere lar være å kjøre hvis de ikke må. Men bomstasjonene skal jo skaffe inntekter, slik at de mange nye prosjektene kan finansieres. Dette går jo ikke i hop.

Lavere mobilitet på grunn av koronapandemien, kombinert med en sterkt økende andel elbiler som betaler halv takst, kombinert med at flere lar bilen stå (som jo er poenget) har ført til inntektssvikt i bomstasjonene. For å si det slik: Man trenger knapt være rakettforsker for å skjønne at det er noe galt med logikken her.

Styringsgruppa for Bymiljøpakken, hvor alle ordførerne på Nord-Jæren og fylkesordføreren sitter, har lenge vært klar over problemet. Løsningen så langt har vært å bruke ostehøvelen og kutte i alle prosjekter. Bussveien har blitt kuttet med en milliard.

Dette er ikke holdbart. Regionen risikerer å sitte igjen med et dårligere busstilbud enn før hele sirkuset ble satt i sving. Nødvendige veiprosjekter kan bli lagt på is. Vi oppfordrer alle aktørene til å ta en fot i bakken nå og vurdere hele opplegget på nytt. Dagens modell fungerer tydeligvis ikke.

