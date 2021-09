Kampen mot frafall virker

AFTENBLADET MENER: Det er svært gledelig at færre elever i videregående opplæring dropper ut av skolen. Den mest krevende jobben gjenstår likevel.

Første skoledag på Jåttå videregående skole. Hele 91,1 prosent av elevene på studiespesialisering fullførte i Rogaland i fjor. 75,2 prosent på yrkesfag fullførte.

Aftenbladet kunne torsdag melde at de videregående skolene i Rogaland nå er best i landet til å unngå at elever dropper ut uten å fullføre. Det er svært gledelig, og det er ikke tilfeldig.

I 2015 vedtok fylkestinget en «nullvisjon» som har som mål at alle elever i videregående skole skal fullføre. Som nullvisjoner flest er dette først og fremst et ideelt mål. På samme måte som en nullvisjon om mobbing aldri kan hindre at en eneste elev føler seg mobbet, vil vi aldri oppleve at absolutt alle elever vil fullføre.

Men hvert eneste skritt framover fortjener applaus. For videregående skole, enten den fører til at eleven er klar for høyere utdanning (studiespesialiserende) eller en yrkesfaglig utdannelse, er den beste resepten mot økonomisk og sosialt utenforskap.

I 2020 fullførte hele 91,1 prosent av elevene på studiespesialisering. På yrkesfag fullførte 75,2 prosent. Hva betyr dette i hele tall?

Det var ifølge Utdanningsdirektoratet 4716 elever på tredje trinn i videregående opplæring i Rogaland i fjor. Tallene fra direktoratet tyder da på at rundt 280 elever på studiespesialisering og litt under 100 elever på yrkesfag ikke fullførte utdannelsen.

Andelen unge som blir erklært uføre eller på andre måter havner på utsiden av arbeidslivet har økt i Norge. Dette er et stort samfunnsproblem, og som de fleste slike er enkle løsninger mangelvare. Det som trengs, er et sett av virkemidler som er fleksible nok til å ivareta den enkelte, og stramme nok til å motivere til endring.

Det gir grunn til optimisme å se at det målrettede arbeidet mot frafall og utenforskap som nå gjøres av ansatte på alle nivåer i skolen, fra renholdere til rektorer, faktisk virker. Det er også betryggende å se at dette arbeidet er godt politisk forankret.

Samtidig vet alle at det er de siste prosentene som er vanskeligst å fange opp. Elever med sammensatte utfordringer må møtes med sammensatte løsninger. Psykisk helseoppfølgning, ekstra språkopplæring, tilpasset undervisning, fleksibilitet underveis i skoleløpet.

Å fange opp disse siste elevene og gi dem den sjansen de fortjener er krevende, men samtidig svært verdifullt. Også fordi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men særlig fordi det handler om å få ut potensialet i den enkelte.

Derfor er det også så viktig at alle som velger en yrkesutdannelse får anledning til å vise seg fram på læreplasser.

Vi gratulerer de videregående skolene med den jobben som er gjort, og heier på dem i den viktige jobben som gjenstår.

