Flaut fra Frp

AFTENBLADET MENER: De fleste ser at i akutte kriser blir noen ting viktigere enn andre viktige ting. Frp vil heller score billige poeng.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ha drivstoffavgifter inn i krisepakken som gjelder krigen i Ukraina

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

1. april la regjeringen fram en krisepakke som følge av krigen i Ukraina. Pakken er på over 14 milliarder kroner. Halvparten går til å dekke kostnadene ved å ta imot flyktningene fra krigen, resten går til å styrke forsvaret og militær og sivil beredskap, som følge av den nye sikkerhetssituasjonen krigen har blottlagt.

I Norge er det tradisjon for å skape brede, politiske forlik om slike krisepakker, når akutte situasjoner gjør det nødvendig. Det skjedde under flyktningkrisen i 2015, og under koronaen i 2020. Det skjer når noe er betydelig mye viktigere og mer akutt enn alle andre viktige ting og felt.

Det betyr at regjeringen legger fram dette forslaget for hele Stortinget, for å få et så bredt flertall som mulig, og ikke bare forhandler fram et nødvendig flertall med ett eller flere partier. Selv sier Støre-regjeringen at de ikke dermed legger opp til politiske forhandlinger som vil gjøre pakken større og bredere, men selvsagt vil lytte til fornuftige innspill, når noen har gode tanker som kan gjøre pakken enda bedre.

Sylvi Listhaug, leder i Frp, vil ikke bli med på noe bredt forlik hvis de ikke får sette sitt preg på pakken. Hun vil at krisepakken også skal inneholde avgiftsreduksjoner på drivstoff, for å markere at vanlige folk i Norge også sliter. I Politisk kvarter på NRK fredag argumenterte hun både for at dette er en del av krisen, og for at det begynte lenge før krisen. Uansett vil hun ha med reduserte drivstoffavgifter i krisepakken.

For de fleste av oss er det ikke veldig vanskelig å se at flyktninger, forsvar og beredskap er viktigere og mer akutt enn andre viktige ting akkurat nå. Det tjener Frp lite til ære å ville score så billige poeng på den helt akutte krisen Ukrainakrigen har utløst.

Høye drivstoffpriser, høye strømpriser og trangere økonomi for både private husholdninger og næringsliv er store og viktige utfordringer. Hvordan disse best kan løses, hører hjemme i diskusjonene rundt det reviderte nasjonalbudsjettet som kommer senere i vår.

Å likestille dem med flyktningkrisen og de tydelige truslene mot også vår sikkerhet som krigen har utløst, burde være for flaut, selv for et populistisk parti som Frp.